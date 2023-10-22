Trendyol Süper Lig 9. haftasında

evinde

ile karşılaştı. Maç Fenerbahçe'nin 4-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Szymanski, Osayi-Samuel, Dzeko ve İrfan Can'dan geldi. Hatayspor'un golleri Faouzi Ghoulam ve R. Aabid'den geldi. Fenerbahçe aldığı bu galibiyetle 27 puanla liderliğini korudu. Fenerbahçe - Hatayspor maç özeti ve