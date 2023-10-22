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Fenerbahçe Hatayspor'u 4-2 mağlup ederek liderliğini korudu | ÖZET

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 9. haftasında evinde Hatayspor'u konuk. Ev sahibi Fenerbahçe rakibini 4-2 mağlup ederek liderliğini korudu. Goller dakika 7' Sebastian Szymanski, 15' Bright Osayi-Samuel, 39' Edin Dzeko ve 63' İrfan Can Kahveci'den geldi. Fenerbahçe ligde 9'da 9 yaparak 27 puanla namağlup 1. sırada yer aldı. Hatayspor ise ilk mağlubiyetini alarak 14 puanla 6. sırada yer aldı. Fenerbahçe - Hatayspor maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

21:01 . 22/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Fenerbahçe - Hatayspor Maç Özeti

Fenerbahçe - Hatayspor Maç Özeti

Trendyol Süper Lig 9. haftasında
evinde
ile karşılaştı. Maç Fenerbahçe'nin 4-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Szymanski, Osayi-Samuel, Dzeko ve İrfan Can'dan geldi. Hatayspor'un golleri Faouzi Ghoulam ve R. Aabid'den geldi. Fenerbahçe aldığı bu galibiyetle 27 puanla liderliğini korudu. Fenerbahçe - Hatayspor maç özeti ve
9. hafta maç sonuçları haberimizde.

FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe - Hatayspor maç özetini izlemek için

FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇ SONUCU

FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

7. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin ters kanada gönderdiği pasta topla buluşan Tadic, soldan kale sahası içine ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Szymanski, kaleciden önce kayarak topa dokundu ve fileleri havalandırdı: 1-0.

15. dakikada Fenerbahçe ikinci golü buldu. İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Szymanski'nin kale sahasına gönderdiği ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği top Osayi-Samuel'in önünde kaldı. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda, kaleci Erce'nin müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 2-0.

21. dakikada Szymanski'nin pasında sol kanatta topla buluşan Tadic, ceza sahasına girip arka direğe ortaladı. Savunmanın arkasında yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda kaleci Erce'den dönen topu Fred tamamlamak istedi ancak defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

25. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Tadic'in ceza sahasına gönderdiği ortaya hareketlenen Dzeko, Burak Bekaroğlu tarafından düşürülünce hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR uyarısı sonrasında ofsayt gerekçesiyle penaltı iptal edildi.

39. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Erce Kardeşler'in orta sahaya gönderdiği pasta araya giren Fred bekletmeden müsait pozisyondaki Dzeko'yu gördü. Bu futbolcu sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez yerden plase bir vuruşla ağları havalandırdı: 3-0.

42. dakikada İsmail Yüksek'in pasında topla buluşan İrfan Can Kahveci, Szymanski'yle verkaç yaparak sağdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun plase vuruşunda kaleci Erce'den dönen topu savunma kornere gönderdi.

Fenerbahçe ilk 45 dakikayı 3-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARI

55’inci dakikada Hatayspor farkı 2’ye indirdi. Kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ghoulam’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.

63’üncü dakikada Fenerbahçe farkı yeniden 3’e çıkardı. Kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-1.

79’uncu dakikada Dele-Bashiru’nun ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Livakovic gole izin vermedi.

90+4’üncü dakikada Hatayspor farkı 2’ye indirdi. Samet Akaydin’in hatalı pasında topla buluşan Rayane, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-2

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 9. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

TRENYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI




#Fenerbahçe
#Hatayspor
#Trendyol Süper Lig
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