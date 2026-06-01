Batı Kudüs'te askerlik karşıtı protesto gerçekleştiren Haredilere müdahale

22:37 1/06/2026, Pazartesi
AA
İsrail’de zorunlu askerliği ve orduya katılmayı reddeden Ultra Ortodoks Yahudiler (Haredi), dün yaşanan gözaltıların ardından Batı Kudüs ve çevre şehirlerde protesto düzenledi. Yolları barikatlarla kapatarak trafiği durma noktasına getiren ve gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep eden göstericilere, İsrail polisi ses bombalarıyla müdahale etti.

İsrail polisi, başta Batı Kudüs olmak üzere farklı kentlerde zorunlu askerliği ve orduya katılmayı reddeden Ultra Ortodoks Yahudilere (Haredi) ses bombalarıyla müdahale etti.


Göstericiler, dün Beyt Şemeş bölgesinde 9 Haredi'nin gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla Batı Kudüs'teki stratejik Hamitarim Köprüsü'nde bir araya geldi.



Yolu trafiğe kapatarak araçların geçişini engelleyen Haredi gruplar, Batı Kudüs genelinde ulaşımın durma noktasına gelmesine neden oldu.

Eylemin ardından harekete geçen İsrail polisi, barikat kurarak yolu kapatan protestocu grubu dağıtmak için müdahalede bulundu.

