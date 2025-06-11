Batı Şeria'da bir Filistinli İsrailli yerleşimcilerden korumak için evini elektrikli tellerle çevirdi

Ebu Alya, İsrailli yerleşimcilerin açtığı ateşte evinin duvarında oluşan izleri de gösterdi.





Evinin etrafını dikenli tellerle çevirdikten sonra İsrail ordusunun kendisini sorguladığını ve telleri fotoğrafladığını belirten Ebu Alya, "elektrikli tel" uyarısı yapan tabelalar sorulduğunda, "evini başıboş köpeklerden, yaban domuzlarından ve İsraillilerin saldırılarından korumak için yaptığını" söylediğini aktardı.

Ebu Alya, İsrail makamlarının hakkında kavuşturma yürütmesi ihtimaline ilişkin ise "İşgalciler burada hiçbir Filistinliyi istemiyor. Ya bana izin verirler ya da vermezler; başka seçeneğim yok." dedi.