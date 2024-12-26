Çadırlar sınıf oldu: Soykırım eğitimi de vuruyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları bir yılı geride bırakırken kentte binlerce öğrenci eğitimden mahrum kaldı. Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'ta yerinden edilen Filistinli çocuklar için çadırda kurulan Yeni Rahmaa Okulu'nda ilkokul düzeyinde eğitim verilmeye başlandı.
Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinli çocuklar için çadırda kurulan Yeni Rahmaa Okulu'nda ilkokul düzeyinde eğitim verilmeye başlandı.
Gazze'de insani felaketin ortasında kalan Filistinli öğrenciler art arda ikinci yılda da eğitimden mahrum ediliyor.
İsrail'in bir yıldır aralıksız bombaladığı Gazze Şeridi'ndeki okul binalarının yüzde 93'ünün kısmen ya da tamamen yıkıldığı bildirildi.
Gazze'de ilköğretim ve lise çağındaki 11 bin 600'den fazla öğrenci öldü, 1100'den fazla üniversite öğrencisi, 750 öğretmen ve eğitim alanında çalışan kişi ile 130 akademisyen katledildi.
Gazze'de 800 bin öğrencinin eğitim aldığı 796 okul bulunuyordu. İsrail ordusu, saldırılarıyla bu okulların 130'dan fazlasını tamamen yıktı.
Yerinden edilen Filistinlilerin kurduğu kamplardaki çadırlarda bireysel çabalar ve gönüllülerin katkılarıyla Filistinli çocuklara eğitim verilmeye çalışılıyor.