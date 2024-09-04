Gazzeli öğretmen mücadeleden vazgeçmiyor: Siyonist İsrail saldırısında evi yıkılan Gazzeli öğretmen kurduğu çadır okulda öğrencilere eğitim veriyor

Katil sürüsü İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda evi yıkılan öğretmen Alaa Abu Mustafa, yıkılan evinin enkazı üzerine kurduğu çadır okulda öğrencilere ders vermeye devam ediyor. Öğretmen Alaa, kısıtlı ve zor şartlara rağmen ilkokul öğrencilerinin eğitimden mahrum kalmaması için büyük çaba sarf ediyor.

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