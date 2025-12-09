Yeni Şafak
İsrail'in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda öldürdüğü onlarca Filistinlinin naaşına ulaşıldı

09:309/12/2025, Salı
G: 8/12/2025, Pazartesi
AA
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan Gazze kentindeki Şifa Hastanesi avlusunda onlarca Filistinlinin naaşına ulaşıldı. İsrail ordusunun bölgeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden ve kuşatma döneminde hastane avlusundaki toplu mezara defnedilen Filistinlilerin naaşları, mezarlıklara defnedilmek üzere çıkarıldı.

