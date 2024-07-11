NATO'ya damga vuran ayakkabı: Ayağında görenler şaştı kaldı

Dünyanın gözü kulağı ABD'deki NATO Liderler Zirvesi'ndeydi... Tarihi zirve öncesi aile fotoğrafı çekiminde dikkat çeken detay vardı. Çekim esnasında liderlerden birinin ayakkabıları ilgi odağı oldu.
Dünya, ABD'de başlayan NATO Liderler Zirvesi'ni yakından takip etti.
Dünya basınının gözü kulağı, ilk oturum için bir araya gelen devlet ve hükümet başkanlarındaydı.
Liderler, toplantı öncesi Washington'daki zirve alanında, ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından resmi törenle karşılandı, ardından aile fotoğrafı çektirdi.
Ancak bir lider vardı ki törene ayakkabılarıyla damga vurdu.
O isim Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ydı.
Rama beyaz spor ayakkabı tercihiyle dikkat çekti.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, 1998 yılında Kültür Bakanı olarak göreve başladıktan sonra, giyim tarzı ve sanatçı kimliğiyle sıkça gündeme geldi.
Renkli çoraplarıyla tanınan Rama, özellikle gençler arasında hızla popüler hale geldi.
Sanatçı kökenleri ve basketbol geçmişi olan Rama, giysi ve tuvalindeki güçlü renkleri siyasi kariyerine yansıttı.
Tiran Belediye Başkanı olarak 11 yıl boyunca görev yapan Rama, şehirde önemli değişiklikler yaparak binaları parlak pastel tonlarla yenileyerek Tiran'ı uluslararası bir ilgi odağı haline getirdi.
EDİ RAMA KİMDİR?
Edi Rama, Arnavut siyasetçi ve ressamdır. Şu anda Arnavutluk'un başbakanı olarak görev yapmaktadır ve 2013 yılından bu yana bu görevi sürdürmektedir.
Siyasi kariyerine sosyalist bir aktivist olarak başlayan Rama, aynı zamanda Tiran'ın belediye başkanlığı da yapmıştır. Sanatçı kimliğiyle de tanınan Rama, uluslararası alanda önemli resim eserleriyle adından söz ettirmiştir.