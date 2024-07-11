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Dünya

NATO'ya damga vuran ayakkabı: Ayağında görenler şaştı kaldı

10:49 - 11/07/2024 Perşembe

Dünyanın gözü kulağı ABD'deki NATO Liderler Zirvesi'ndeydi... Tarihi zirve öncesi aile fotoğrafı çekiminde dikkat çeken detay vardı. Çekim esnasında liderlerden birinin ayakkabıları ilgi odağı oldu.

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Dünya, ABD'de başlayan NATO Liderler Zirvesi'ni yakından takip etti. 

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Dünya basınının gözü kulağı, ilk oturum için bir araya gelen devlet ve hükümet başkanlarındaydı.

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Liderler, toplantı öncesi Washington'daki zirve alanında, ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından resmi törenle karşılandı, ardından aile fotoğrafı çektirdi.

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Ancak bir lider vardı ki törene ayakkabılarıyla damga vurdu.

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O isim Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ydı.

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Rama beyaz spor ayakkabı tercihiyle dikkat çekti.

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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, 1998 yılında Kültür Bakanı olarak göreve başladıktan sonra, giyim tarzı ve sanatçı kimliğiyle sıkça gündeme geldi.

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Renkli çoraplarıyla tanınan Rama, özellikle gençler arasında hızla popüler hale geldi.

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Sanatçı kökenleri ve basketbol geçmişi olan Rama, giysi ve tuvalindeki güçlü renkleri siyasi kariyerine yansıttı.

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Tiran Belediye Başkanı olarak 11 yıl boyunca görev yapan Rama, şehirde önemli değişiklikler yaparak binaları parlak pastel tonlarla yenileyerek Tiran'ı uluslararası bir ilgi odağı haline getirdi.

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EDİ RAMA KİMDİR?


Edi Rama, Arnavut siyasetçi ve ressamdır. Şu anda Arnavutluk'un başbakanı olarak görev yapmaktadır ve 2013 yılından bu yana bu görevi sürdürmektedir.



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Siyasi kariyerine sosyalist bir aktivist olarak başlayan Rama, aynı zamanda Tiran'ın belediye başkanlığı da yapmıştır. Sanatçı kimliğiyle de tanınan Rama, uluslararası alanda önemli resim eserleriyle adından söz ettirmiştir.

#NATO
#Edi Rama
#Arnavutluk
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