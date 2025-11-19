Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Yağışlar nedeniyle çadırlarını su basan bazı Filistinli aileler Han Yunus'ta bir okula sığındı

Yağışlar nedeniyle çadırlarını su basan bazı Filistinli aileler Han Yunus'ta bir okula sığındı

13:0419/11/2025, الأربعاء
AA
Sonraki haber

Gazze Şeridi'nde etkili olan yağışlar nedeniyle yerinden edilmiş Filistinli ailelerin kaldığı çadırların birçoğu sular altında kalarak hasar gördü. Çadırların hasar görmesi nedeniyle daha önce İsrail saldırısında bir bölümü yıkılan Han Yunus kentindeki bir okula sığınan Filistinli aileler, olumsuz hava koşulları ve yetersiz barınma imkanlarıyla giderek ağırlaşan yaşam koşullarıyla mücadele ediyor.

#Han Yunus
#Filistin
#İsrail
#Gazze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tarkan 2026 İstanbul konseri tarihi ve Biletix bilet fiyatları