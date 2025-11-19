Yağışlar nedeniyle çadırlarını su basan bazı Filistinli aileler Han Yunus'ta bir okula sığındı

Gazze Şeridi'nde etkili olan yağışlar nedeniyle yerinden edilmiş Filistinli ailelerin kaldığı çadırların birçoğu sular altında kalarak hasar gördü. Çadırların hasar görmesi nedeniyle daha önce İsrail saldırısında bir bölümü yıkılan Han Yunus kentindeki bir okula sığınan Filistinli aileler, olumsuz hava koşulları ve yetersiz barınma imkanlarıyla giderek ağırlaşan yaşam koşullarıyla mücadele ediyor.

