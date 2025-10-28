Yeni Şafak
81 ilin sosyal konut dağılım listesini açıkladı: Hangi ilde kaç konut yapılacak?

07:5128/10/2025, Salı
G: 28/10/2025, Salı
'Ev Sahibi Türkiye' sloganı kullanılan kampanya kapsamında 81 ilde TOKİ eliyle 500 bin konut inşa edilecek. Proje ile yüksek konut/kira fiyatlarının da dengelenmesi hedefleniyor. Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

81 ilde TOKİ eliyle 500 bin konut inşa edilecek. Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hangi ilde kaç konut yapılacağını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapılacak bu konutların illere göre dağılımını açıkladı. 

Proje kapsamında inşa edilecek evler 80, 65 ve 55 metrekarelik olacak. Dağılımı belli olan bazı iller şöyle: İstanbul’da 100.000, Ankara’da 30.780, İzmir’de 21.520, Gaziantep’te 13.940, Konya’da 13.670, Şanlıurfa’da 13.190, Diyarbakır’da 12.170 konut.


Adana: 12.292,


Adıyaman: 6.620,


Afyonkarahisar: 4.370,


Ağrı: 2.840,


Aksaray: 2.476,


Amasya: 2.601, 

Ankara: 30.823,


Antalya: 13.213,


Ardahan: 619,


Artvin: 1.020,


Aydın: 7.123, 

Balıkesir: 7.548,


Bartın: 1.240,


Batman: 3.810,


Bayburt: 723,


Bilecik: 1.419,


Bingöl: 2.072, 

Bitlis: 2.363,


Bolu: 1.950,


Burdur: 2.208,


Bursa: 17.225,


Çanakkale: 3.376,


Çankırı: 1.753,


Çorum: 2.867, 

Denizli: 6.190,


Diyarbakır: 12.165,


Düzce: 2.470,


Edirne: 2.530,


Elazığ: 3.685,


Erzincan: 1.760,


Erzurum: 4.905,


Eskişehir: 6.025, 

Gaziantep: 13.890,


Giresun: 1.576,


Gümüşhane: 926,


Hakkari: 1.557,


Hatay: 12.639,


Iğdır: 1.200,


Isparta: 2.889, 

İstanbul: 100.000,


İzmir: 21.020,


Kahramanmaraş: 8.195,


Karabük: 1.600,


Karaman: 1.550, 


Kars: 1.730,


Kastamonu: 2.380, 

Kayseri: 7.562,


Kilis: 1.170,


Kırıkkale: 1.689,


Kırklareli: 2.255, 


Kırşehir: 1.633,


Kocaeli: 10.340,


Konya: 15.000,


Kütahya: 3.592, 

Malatya: 9.609,


Manisa: 7.229,


Mardin: 5.357,


Mersin: 8.190,


Muğla: 6.197,


Muş: 2.142, 

Nevşehir: 2.068,


Niğde: 2.604,


Ordu: 3.334,


Osmaniye: 2.990,


Rize: 2.042, 

Sakarya: 6.633,


Samsun: 6.397,


Siirt: 1.527,


Sinop: 947,


Sivas: 3.904,


Şanlıurfa: 13.190, 

Şırnak: 1.492,


Tekirdağ: 6.865,


Tokat: 3.392,


Trabzon: 3.734,


Tunceli: 775,


Uşak: 2.464,

Van: 6.803,


Yalova: 1.805,


Yozgat: 2.858,


Zonguldak: 1.872

