81 ilin sosyal konut dağılım listesini açıkladı: Hangi ilde kaç konut yapılacak?

Proje kapsamında inşa edilecek evler 80, 65 ve 55 metrekarelik olacak. Dağılımı belli olan bazı iller şöyle: İstanbul’da 100.000, Ankara’da 30.780, İzmir’de 21.520, Gaziantep’te 13.940, Konya’da 13.670, Şanlıurfa’da 13.190, Diyarbakır’da 12.170 konut.





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapılacak bu konutların illere göre dağılımını açıkladı. Hangi ilde kaç konut yapılacak?



