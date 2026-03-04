Akaryakıtta savaş fiyatlaması: Eşel Mobil’ nedir, geri mi dönüyor? Limit ne olacak?

Devlet burada sadece ÖTV değil, Katma Değer Vergisi'nden de vazgeçmiş olacak. Tahsil edemediği ÖTV'nin KDV'si de gerileyeceği için devletin vergi kaybı artmış olacak. Eşel Mobil tekrar devreye alınırsa zamların pompaya yansıması daha sınırlı olabilir, hatta belirli dönemlerde hiç yansımayabilir. Sistem devreye alınmazsa piyasadaki fiyat baskısı yüksek zamlar olarak pompaya yansıyabilir. Yani “limit ne kadar olacak?” sorusu şu anda karar alma sürecine bağlı. Çalışmalar kısa sürede tamamlanacak ve alınan karar kamuoyu ile paylaşılacak.