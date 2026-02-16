Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. Ons altın 5 bin doların altına inerken gram altın gün içinde 7 bin TL seviyesinin altını gördü. Gümüş fiyatlarında da düşüş yaşandı. İşte 16 Şubat Pazartesi piyaslardaki son durum.
Gram altın ve ons altın haftaya yine rekor çöküşle başladı. Geçen hafta perşembe ani bir düşüş yaşayan altın, gramda haftayı 7 bin 035 TL civarında, ons altın ise 5 bin 003 dolar civarında kapamıştı. Haftanın başındaki düşüşle gram altın 7 bin TL, ons altın iste 5 bin doların altın düştü.
Altın haftaya düşüşle başladı
Geçen hafta perşembe günü sert bir düşüş yaşayan altın fiyatları yeni haftaya da gerilemeyle başladı.
Uluslararası piyasalarda ons altın 5 bin doların altına inerken, iç piyasada gram altın 7 bin TL seviyesinin altına düştü.
ONS ALTIN
Ons altın güne 5 bin 35 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 973 dolar, en yüksek 5 bin 35 dolar seviyesi görüldü.
Ons altın şu sıralar 4 bin 975 dolar seviyesinde işlem görüyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 7 bin 62 TL seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 991 TL, en yüksek 7 bin 75 TL seviyesi görüldü. Gram altın şu sıralar 6 bin 993 TL seviyesinde alıcı buluyor.
16 Şubat Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
• Gram altın satış fiyatı: 7.015,63 TL
• Çeyrek altın satış fiyatı: 11.944,00 TL
• Yarım altın satış fiyatı: 23.888,00 TL
• Tam altın satış fiyatı: 47.971,27 TL
• Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.594,00 TL
• Gremse altın satış fiyatı: 120.296,04 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.976,37 dolar
22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?
ALIŞ(TL) 6.614,48
SATIŞ(TL)6.922,68