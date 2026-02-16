Gram altın ve ons altın haftaya yine rekor çöküşle başladı. Geçen hafta perşembe ani bir düşüş yaşayan altın, gramda haftayı 7 bin 035 TL civarında, ons altın ise 5 bin 003 dolar civarında kapamıştı. Haftanın başındaki düşüşle gram altın 7 bin TL, ons altın iste 5 bin doların altın düştü.