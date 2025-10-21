Asgari ücret zam süreci başladı: Komisyon bugün toplanıyor! İşte ilk zam senaryoları

Milyonlarca kişinin maaşını doğrudan etkileyen yeni dönem asgari ücret hazırlıkları resmen başladı. Ekonomik dengeler, enflasyon oranları ve refah payı gibi kriterlerin temel alınacağı süreç öncesinde, taraflar ilk kez aynı masada buluşacak. Toplantının, 2026 yılı asgari ücret süreci için yol haritasının belirlenmesinde kritik bir rol oynaması beklenirken zam oranı için ihtimaller de vatandaşın gündeminde. Peki, 2026 asgari ücret zam senaryolarında gündeme gelen rakamlar hangileri? İşte gerçekleşecek toplantı detayları ve gündemdeki zam hesaplamalarına dair detaylar.
Türkiye’de milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2026 yılı asgari ücret süreci için geri sayım başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, 21 Ekim bugün toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, Aralık ayında başlayacak resmi görüşmeler öncesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı ve işleyişi ele alınacak.
ASGARİ ÜCRET ZAMMINA GERİ SAYIM
Türkiye ekonomisinin en önemli gündem başlıklarından biri haline gelen asgari ücret belirleme süreci, 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkiliyor. Bakanlık, 9 Ekim’de “Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması” gündemiyle topladığı Üçlü Danışma Kurulu’nu, bu kez asgari ücret odaklı olarak yeniden bir araya getirecek. Taraflar, Aralık ayında başlayacak görüşmeler öncesi komisyonun çalışma usulü hakkında fikir alışverişinde bulunacak.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücretin belirlenmesinde görev alan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere toplam 15 üyeden oluşuyor. Komisyon, her yıl Aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanarak yeni dönem ücretini kararlaştırıyor.
Toplantılarda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen üyelerden biri başkanlık görevini yürütüyor. Komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanabiliyor.
ASGARİ ÜCRET 2026 ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Henüz resmi bir zam oranı açıklanmasa da, ekonomi çevrelerinde yıl sonu enflasyonu ve refah payı dikkate alınarak çeşitli tahminler dile getiriliyor. 2025 yılı net asgari ücretinin 22.104 TL olduğu dikkate alındığında, farklı senaryolar üzerinden hesaplamalar yapılıyor.
ZAM ORANINDA İLK HESAPLAR
Eğer yüzde 20 zam yapılırsa asgari ücret 26.524 TL, yüzde 25 zam yapılırsa 27.630 TL, yüzde 30 zam yapılırsa ise 28.735 TL seviyelerine çıkacak. Nihai karar, Aralık ayında yapılacak resmi komisyon toplantılarının ardından netleşecek.
YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLUR?
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında yapacağı toplantılar sonucunda 2026 yılında geçerli olacak ücreti belirleyecek. Görüşmelerin ilerleyişine göre zam oranları da netleşecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülecek süreçte, kamuoyu ile paylaşılacak gelişmeler yakından takip edilecek. Resmi açıklamaları Yeni Şafak'tan takip edebilirsiniz.