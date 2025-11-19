Bakanlıktan ihracatçılara rehber güncellemesi: 25 ülkeye özel yol haritası

Açıklamada, söz konusu rehberin, "https://ticaret.gov.tr/haberler/ticaret-bakanligi-25-ulkeye-ozel-e-ihracat-pazarlari-ve-ulke-gumruk-uygulamalari-rehberini-yeniledi" internet adresinden ihracatçıların kullanımına açıldığına dikkat çekildi.





Açıklamada, rehberin içeriğine dair şu bilgiler verildi:

"Rehberin 'e-İhracat Pazarları' başlıklı birinci bölümünde ülkelerin e-ticarete yönelik düzenlemeleri, pazar yerleri, hızlı kargo firmaları, ödeme hizmeti sağlayıcıları gibi kritik bilgilere yer verilmektedir. Bu yılki güncellemede ayrıca ülkelerin sınır ötesi ithalat paydaşları da detaylı biçimde ele alınmıştır. Bu sayede ihracatçılarımız, söz konusu pazarlara girişte dikkate alınması gereken tüm teknik ve sektörel bilgilere ulaşarak, kendi e-ihracat stratejilerini daha etkin şekilde oluşturabileceklerdir."