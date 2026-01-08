Dev banka rakamları sil baştan yazdı: Gümüşte hedefi uçuran rapor! İşte o tarih ve rekor seviye

Son dönemde altınla girdiği yarışta sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken ve arka arkaya kırdığı rekorlarla emtia piyasasının parlayan yıldızı olan gümüş, finans devlerinin de projeksiyonlarını değiştirmesine neden oluyor. Küresel piyasalarda artan belirsizlikler ve güvenli liman arayışının yatırımcıları değerli metallere yöneltmesiyle birlikte, uluslararası bankalar gümüşe dair beklentilerini birer birer güncelliyor. Öyle ki, piyasa dinamiklerindeki değişimi, dolardaki zayıflamayı ve arz-talep dengesindeki bozulmayı mercek altına alan dev banka, gümüş fiyatları için oldukça iddialı bir revizyona imza atarak 2026 hedeflerini yukarı yönlü güncelledi. İşte detaylar.

1 /7 Piyasalarda rüzgar tersine mi dönüyor, yoksa yükseliş yeni mi başlıyor? Rekor üstüne rekor kıran gümüş için HSBC'den ezber bozan bir rapor yayımlandı. Banka, doların seyri ve arz sıkıntılarını işaret ederek gümüş fiyat hedefini neredeyse ikiye katladı.

2 /7 TAHMİNLERDE SERT YÜKSELİŞ: 68 DOLAR BEKLENTİSİ

Küresel belirsizliklerin güvenli liman arayışını tetiklemesiyle birlikte gümüşe olan ilgi artarken, HSBC analistleri 2026 ve 2027 projeksiyonlarını yeniledi. Banka, 2026 yılı için ortalama ons gümüş fiyatı tahminini 44,50 dolardan, dikkat çekici bir artışla 68,25 dolara yükseltti.

3 /7 Revizyon sadece önümüzdeki yılla sınırlı kalmadı. Banka, 2027 yılı için daha önce 40 dolar olarak açıkladığı öngörüsünü de 57 dolara çıkardı.

4 /7 YÜKSELİŞİN ARKASINDAKİ İKİ TEMEL NEDEN

HSBC’nin raporunda, fiyat beklentilerini yukarı çeken temel faktörler de sıralandı. Analistlere göre, ABD dolarındaki zayıflama eğilimi ve gümüş piyasasında arz-talep dengesinde yaşanan bozulma, fiyatları destekleyen ana unsurlar olarak öne çıkıyor. Özellikle piyasada oluşan hafif arz açıklarının, yukarı yönlü baskıyı artırdığı belirtiliyor.

5 /7 Ayrıca altının yakaladığı güçlü momentumun ve küresel risklerin yarattığı "güvenli liman" talebinin gümüşü de beslemeye devam ettiği vurgulandı.

6 /7 YATIRIMCIYA "DALGALANMA" UYARISI

İyimser beklentilere rağmen HSBC raporunda temkinli olunması gereken noktaların da altı çizildi. Piyasadaki oynaklığın sürebileceği uyarısında bulunan banka, mevcut fiyat seviyelerinde zaman zaman "sürdürülebilir olmayan" hareketlerin görülebileceğine dikkat çekti. Bu ani dalgalanmaların yatırımcılar açısından risk oluşturmaya devam ettiği ifade edildi.