Dev bankalar 'uyuyan dev uyandı' dedi: Altını sollayan gümüşte 2030 senaryosunu açıkladı

Yıllarca yatırım dünyasında altının gölgesinde kalan gümüş, son günlerde peş peşe gelen haberlerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bir yandan birikimlerini enflasyona karşı korumak isteyen yatırımcılar, diğer yandan güneş panelleri ve elektrikli araçlar için devasa miktarda gümüşe ihtiyaç duyan teknoloji şirketleri, beyaz metale olan talebi adeta patlattı. Bu iki güçlü rüzgarı arkasına alan gümüş, dünyanın en büyük bankalarının da bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Finans devleri gümüş fiyatlarında 2030 yılı için ufukta beliren dudak uçuklatan hedefleri gündeme getirdi. İşte detaylar.
Altın fiyatlarındaki ralliyi geride bırakarak dikkatleri üzerine çeken gümüş, hem endüstriyel alanlardaki yoğun kullanımı hem de bireysel yatırımcıların artan ilgisiyle portföylerin zirvesine yerleşti. Dünyanın önde gelen bankaları ve ekonomi analistleri, beyaz metalde tarihi zirvelerin çok da uzakta olmadığına dikkat çekiyor. Küresel piyasalardaki talep patlaması ve altına göre daha erişilebilir bir yatırım aracı olması, gümüşü altının gölgesinden çıkararak başrol oyuncularından biri haline getirdi. 2025 yılının başlarında 30 dolar civarında işlem gören ons gümüş, 2026'nın ilk aylarında 79 dolar seviyelerine kadar tırmanarak değerini ikiye katladı. Bu sert yükseliş ivmesi, dev fonlardan küçük yatırımcılara kadar geniş bir kitlenin gümüş piyasasına yönelmesine zemin hazırladı.
Enflasyon ve jeopolitik riskler fiyatları destekliyor
Yüksek seyreden küresel enflasyon karşısında varlıklarını korumak isteyen yatırımcılar, güvenli liman olarak beyaz metali tercih etmeye devam ediyor. Merkez bankalarının para politikalarında beklenen olası faiz indirimleri, doğası gereği faiz getirisi sunmayan gümüşün cazibesini artırıyor. Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreçleri, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimler ve küresel ölçekteki makroekonomik belirsizlikler, gümüş fiyatlarındaki yukarı yönlü eğilimi destekleyen temel unsurlar arasında öne çıkıyor.
22 Haziran Gümüş Fiyatları
Piyasaların açılmasıyla birlikte yatırımcıların yakından takip ettiği güncel rakamlar da netleşti. 22 Haziran Pazartesi günü itibarıyla piyasalarda gram gümüş 99,44 seviyesinden işlem görürken, gümüşün ons fiyatı 66,61 dolar bandında alıcı buluyor.
Endüstriyel ihtiyaçlar arzı zorluyor
Gümüşteki güçlü duruşun ardında yalnızca makroekonomik ve jeopolitik gelişmeler yatmıyor; aynı zamanda fiziki kıtlık ve devasa bir endüstriyel talep bulunuyor. Başta güneş panelleri ve elektrikli araç bataryaları olmak üzere, ileri teknoloji gerektiren elektronik üretiminde gümüşe duyulan ihtiyacın hızla katlanması, metali stratejik açıdan çok daha değerli bir konuma taşıyor. Piyasa uzmanları, sanayi sektöründen gelen bu yoğun talebin mevcut arzı geride bırakmaya devam edeceğini tahmin ediyor.
Küresel finans devleri BlackRock ve JP Morgan'ın analizleri, gümüşün uzun vadeli performansının son derece umut verici olduğunu ortaya koyuyor. Uzman beklentilerine göre, gümüşün ons fiyatının 2026 yılı sonuna dek yeniden 80 dolar barajını aşması öngörülüyor. Uzun dönemli senaryolarda ise tedarik zincirindeki darboğazların ve enflasyonist ortamın devam etmesi durumunda, fiyatların 2030 yılına kadar 100 dolar seviyesine oturacağı tahmin ediliyor. Piyasadaki en iyimser boğa senaryolarında bu hedefin 100 ile 150 dolar aralığına kadar çıkabileceği ifade ediliyor.
Ancak analistler, yüksek getiri potansiyelinin beraberinde getirdiği risklere karşı da yatırımcıları uyarıyor. Altın piyasasına kıyasla daha sığ bir yapıya sahip olan gümüş piyasası, oldukça sert dalgalanmalara sahne olabiliyor. Nitekim 2026 yılının başlarında spekülatif hamlelerin etkisiyle 113 doların üzerine kadar tırmanan ons gümüş, ardından gelen yoğun kâr satışlarıyla birkaç hafta içerisinde 77 dolara gerileyerek yüzde 30'u aşan bir kayıp yaşatmıştı. Bu dalgalı yapı sebebiyle uzmanlar, kaldıraçlı işlemlerden uzak durulmasını ve uzun vadeli, sabırlı bir strateji izlenmesini tavsiye ediyor.