Dev bankalar 'uyuyan dev uyandı' dedi: Altını sollayan gümüşte 2030 senaryosunu açıkladı

Altın fiyatlarındaki ralliyi geride bırakarak dikkatleri üzerine çeken gümüş, hem endüstriyel alanlardaki yoğun kullanımı hem de bireysel yatırımcıların artan ilgisiyle portföylerin zirvesine yerleşti. Dünyanın önde gelen bankaları ve ekonomi analistleri, beyaz metalde tarihi zirvelerin çok da uzakta olmadığına dikkat çekiyor. Küresel piyasalardaki talep patlaması ve altına göre daha erişilebilir bir yatırım aracı olması, gümüşü altının gölgesinden çıkararak başrol oyuncularından biri haline getirdi. 2025 yılının başlarında 30 dolar civarında işlem gören ons gümüş, 2026'nın ilk aylarında 79 dolar seviyelerine kadar tırmanarak değerini ikiye katladı. Bu sert yükseliş ivmesi, dev fonlardan küçük yatırımcılara kadar geniş bir kitlenin gümüş piyasasına yönelmesine zemin hazırladı.