Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
İlçede üretimi 25 yıl önce başladı: Mahallelinin gelir kaynağı oldu

İlçede üretimi 25 yıl önce başladı: Mahallelinin gelir kaynağı oldu

08:005/03/2026, Perşembe
G: 5/03/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber

Samsun'un Alaçam ilçesinde "Bedeş turpu" adıyla bilinen kırmızı turpun hasadı devam ediyor. Yukarısoğukçam, Akgüney, Aşağıakgüney, Yeşilköy ve Yukarıelma mahallelerinde üretimi gerçekleştirilen "Bedeş turpu"nun ekimi ağustos ve eylül aylarında yapılıyor. Hasat ise ekim ayında başlayıp nisan sonuna kadar devam ediyor.

Bölgede yaklaşık 25 yıl önce Yukarısoğukçam Mahallesi'nde başlayan turp üretimi, bugün bölgede 45 üretici tarafından yaklaşık 1000 dönüm alanda sürdürülüyor.

Dekar başına yaklaşık 2 ton verim alınan turp üretimi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de üreticilere destek sağlıyor.

Yukarısoğukçam Mahallesi'nde turp yetiştiriciliği yapan Fatih Kurumaz, turp üretiminin mahalle için önemli geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Turp üretiminin ilk yıllarda yan gelir olarak yapıldığını belirten Kurumaz, bugün ise en önemli gelir kaynaklarından olduğunu vurguladı.

Mahalle sakinlerinden Saliha Yamanlı ise turp üretiminin aileler için büyük emek anlamına geldiğini anlatarak, "Turpların çıkarılması, kesilmesi, temizlenmesi ve hazırlanması gibi işlerle nisan sonuna kadar uğraşıyoruz. Çamurun içinde zor şartlarda çalışıyoruz. Ramazan ayı, oruç demeden çalışmaya devam ediyoruz çünkü geçim kaynağımız bu." ifadelerini kullandı.

#Alaçam
#Fatih Kurumaz
#Samsun
#Bedeş turpu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ kurası bu hafta hangi illerde? İzmir, Hatay ve Muğla 500 bin sosyal konut kura çekilişi ne zaman?