İslam Memiş "altın neden düşüyor?" sorusunu yanıtladı, yükseliş için tarih verdi! Herkes uçacak sanıyordu...

Küresel piyasalar ABD-İsrail ve İran ekseninde devam eden jeopolitik gerilimlerin gölgesinde yön ararken, altın yatırımcıları alışılmışın dışında bir tabloyla karşı karşıya. Kriz ve savaş dönemlerinde "güvenli liman" olarak ilk sığınılan yatırım aracı olan altının, beklentilerin aksine düşüş trendine girmesi piyasalarda kafa karışıklığına neden oldu. "Savaş varken altın neden düşüyor?" sorusu milyonlarca yatırımcının ve altın borcu olanların gündemini meşgul ederken; merak edilen bu tabloya Finans Analisti İslam Memiş netlik kazandırdı. Altındaki değer kaybının arka planında yatan küresel finansal sebepleri tek tek sıralayan Memiş, ezber bozan bir açıklama yaparak beklenen yükselişin ne zaman başlayacağına dair kritik uyarılarda bulundu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Uluslararası piyasalarda ons altının 5.170 dolar seviyesinde olduğunu belirten Memiş, önceki gün yaşanan yüzde 3 ila 5 oranındaki sert satış dalgasının ardından piyasanın güne yüzde 1,5 civarında bir toparlanmayla başladığına dikkat çekti.

"2026, ALTIN VE GÜMÜŞE SAHİP ÇIKMA YILIDIR"

İçinde bulunduğumuz 2026 yılını başından beri bir "manipülasyon yılı" olarak nitelendirdiğini hatırlatan ünlü analist, yatırımcılara stratejilerini değiştirmeleri yönünde uyarılarda bulunarak, "2026 yılı, altın ve gümüşte al-sat yaparak para kazanma yılı değil; altın ve gümüşe sahip çıkma yılıdır" ifadelerini kullandı.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR NE ZAMAN YÜKSELECEK?

Hafta sonu tırmanan savaş gerilimiyle birlikte piyasada "fiyatlar uçacak" beklentisinin oluştuğunu ancak bunun gerçekleşmediğini vurgulayan Memiş, altındaki düşüşün arka planını şu sözlerle açıkladı:

"Geçen yıl nisan ayında başlayan ve 12 gün süren savaşta da altın fiyatlarında sert düşüşler görülmüştü. Savaş sona erdiğinde ise yükselişler tekrar başlamıştı. Altın fiyatlarının yeniden yükselmesini merak edenlerin, savaşın bitmesini beklemesi gerekiyor."

6 /9 Memiş'e göre bu düşüşün temel teknik sebebi; borsalarda, özellikle emtia ve petrol tarafında yaşanan teminat tamamlama (margin call) çağrıları. ETF'lerde ve fonlarda işlem yapan yatırımcılar, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için mecburen altın ve gümüş satmak zorunda kalıyor. Ayrıca olası bir savaş ihtimalinin piyasalar tarafından önceden satın alınmış olması da mevcut düşüşü tetikleyen etkenler arasında yer alıyor.

"SAVAŞLAR SADECE TOPRAK İÇİN YAPILMAZ"

Piyasalardaki sert dalgalanmaların artık normalleştirildiğinin altını çizen Memiş, eskiden yıllık bazda görülen ons altındaki 300 dolarlık, gümüşteki 10 dolarlık hareketlerin artık gün içinde yaşandığını belirtti. "Savaşlar sadece toprak için yapılmaz; finansal piyasalarda da ciddi kazançlar elde ediliyor" diyen analist, bu süreç uzadıkça dalgalanmalardan beslenen kesimlerin kazanç sağladığına dikkat çekti.





İŞÇİLİK ÜCRETİ GERİLEDİ

Panik alımlarının durması, Kapalıçarşı'daki işçilik maliyetlerine de yansıdı. Savaş beklentisinin en yoğun olduğu Ocak ayında 1 kilogram altındaki işçilik ücretinin 14.500 dolara kadar çıktığını hatırlatan Memiş, şu an talep ve panik olmadığı için fiyatların doğal olarak gerilediğini belirtti.