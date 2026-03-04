Sürücüler dikkat! Hız sınırı cezalarında sistem tamamen değişti: İşte kalem kalem yeni kurallar

ŞEHİR DIŞINDA 10 KİLOMETRE





Yeni düzenlemenin en çok dikkat edilmesi gereken noktalarından biri de şehirler arası yollar. Sürücülerin "limitin yüzde 10'u kadar aşım hakkım var" şeklindeki hesaplamaları artık yanıltıcı ve cezaya sebep olabilir. Şehir dışı yollarda oransal hesaplama kalktı; bunun yerine tüm yollarda sabit 10 km/s aşım hakkı (tolerans) getirildi.





Çift Yönlü Karayolları (Limit 90 km/s): Ceza 101 km/s hızda başlar.





Bölünmüş Yollar (Limit 110 km/s): Ceza 121 km/s hızda başlar.





Devlet Otoyolları (Limit 130 km/s): Ceza 141 km/s hızda başlar.





Yap-İşlet-Devret Otoyolları (Limit 140 km/s): Ceza 151 km/s hızda başlar.





Şehir Dışı Kademeli Ceza Tarifesi (Limit + 11 km'den itibaren):





11 - 15 km/s aşım: 2.000 TL





16 - 20 km/s aşım: 4.000 TL





21 - 25 km/s aşım: 6.000 TL





26 - 30 km/s aşım: 8.000 TL





31 - 40 km/s aşım: 12.000 TL





41 - 50 km/s aşım: 15.000 TL





51 - 60 km/s aşım: 20.000 TL (+ 30 gün ehliyete el koyma)





61 - 70 km/s aşım: 25.000 TL (+ 60 gün ehliyete el koyma)





71 km/s ve üzeri aşım: 30.000 TL (+ 90 gün ehliyete el koyma)





(Örnek: 110 km/s hız sınırı olan bir bölünmüş yolda, aracınızın ibresi 181 km/s'yi gösterirse 20.000 TL idari para cezası kesilecek ve ehliyetinize 30 gün süreyle el konulacak.)



