Sürücüler dikkat! Hız sınırı cezalarında sistem tamamen değişti: İşte kalem kalem yeni kurallar

Trafik kurallarında oldukça önemli ve caydırıcı bir yasal düzenleme hayata geçti. 27 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni Trafik Kanunu değişiklikleriyle birlikte, sürücülerin yıllardır alışkın olduğu "yüzdelik radar toleransı" hesaplamaları yerini sabit kilometre sınırlarına bırakıyor. Ayrıca, hız aşımlarına uygulanan yaptırımlar ağırlaştırılarak yepyeni bir kademeli ceza sistemine geçiş yapıldı. İşte milyonlarca sürücüyü ilgilendiren düzenlemeye dair detaylar.
Direksiyon başındaki milyonlarca sürücünün hız limitlerini hesaplama alışkanlıkları, yeni Trafik Kanunu ile tamamen değişti. Eskiden kafaları karıştıran oransal radar toleransı dönemi kapandı; yerine çok daha net ve bir o kadar da tavizsiz bir sistem geldi.
TRAFİKTE YENİ DÖNEM
27 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe giren Trafik Kanunu değişiklikleri, sürücülerin hız limitlerine ve ceza oranlarına yaklaşımını tamamen değiştiriyor. Sosyal medyada ve kamuoyunda dolaşan "yüzde 10 tolerans kalktı, yüzde 6 geldi" şeklindeki yanıltıcı söylentilerin aksine, yeni sistem oransal artışları bırakarak kademeli rakamsal artış modeline geçti.
İşte şehir içi ve şehir dışı yollarda sürücüleri bekleyen yeni hız sınırları, toleranslar ve katlanan ceza tutarları:
ŞEHİR İÇİ YOLLARDA 5 KİLOMETRE TOLERANS
Yeni kanunla birlikte yerleşim yerlerindeki hız sınırı ile yerleşim yeri dışındaki yollar kesin çizgilerle ayrıldı. Şehir içinde hız limiti 50 km/s olarak uygulanmaya devam ediyor.
Tolerans yanılgısına son: Şehir içi yollarda eski sistemden gelen esneme payı korunarak sürücülere 5 km/s aşım hakkı tanınıyor. Yani hızınız 55 km/s olana kadar ceza yazılmıyor. Ancak ibre 56 km/s'yi gösterdiği anda radar cezası işlemeye başlıyor.
İstisnalara dikkat: Okul geçitleri veya özel hız sınırı tabelalarının bulunduğu bölgelerde genel kurallar değil, levhalardaki limitler geçerli oluyor.
Şehir içi kademeli ceza tarifesi (50 km/s limitine göre):
56 - 60 km/s (6-10 km aşım): 2.000 TL
61 - 65 km/s (11-15 km aşım): 4.000 TL
66 - 70 km/s (16-20 km aşım): 6.000 TL
71 - 75 km/s (21-25 km aşım): 8.000 TL
76 - 85 km/s (26-35 km aşım): 12.000 TL
86 - 95 km/s (36-45 km aşım): 15.000 TL
96 - 105 km/s (46-55 km aşım): 20.000 TL (+ 30 gün ehliyete el koyma)
106 - 115 km/s (56-65 km aşım): 25.000 TL (+ 60 gün ehliyete el koyma)
116 km/s ve üzeri (66+ km aşım): 30.000 TL (+ 90 gün ehliyete el koyma)
ŞEHİR DIŞINDA 10 KİLOMETRE
Yeni düzenlemenin en çok dikkat edilmesi gereken noktalarından biri de şehirler arası yollar. Sürücülerin "limitin yüzde 10'u kadar aşım hakkım var" şeklindeki hesaplamaları artık yanıltıcı ve cezaya sebep olabilir. Şehir dışı yollarda oransal hesaplama kalktı; bunun yerine tüm yollarda sabit 10 km/s aşım hakkı (tolerans) getirildi.
Çift Yönlü Karayolları (Limit 90 km/s): Ceza 101 km/s hızda başlar.
Bölünmüş Yollar (Limit 110 km/s): Ceza 121 km/s hızda başlar.
Devlet Otoyolları (Limit 130 km/s): Ceza 141 km/s hızda başlar.
Yap-İşlet-Devret Otoyolları (Limit 140 km/s): Ceza 151 km/s hızda başlar.
Şehir Dışı Kademeli Ceza Tarifesi (Limit + 11 km'den itibaren):
11 - 15 km/s aşım: 2.000 TL
16 - 20 km/s aşım: 4.000 TL
21 - 25 km/s aşım: 6.000 TL
26 - 30 km/s aşım: 8.000 TL
31 - 40 km/s aşım: 12.000 TL
41 - 50 km/s aşım: 15.000 TL
51 - 60 km/s aşım: 20.000 TL (+ 30 gün ehliyete el koyma)
61 - 70 km/s aşım: 25.000 TL (+ 60 gün ehliyete el koyma)
71 km/s ve üzeri aşım: 30.000 TL (+ 90 gün ehliyete el koyma)
(Örnek: 110 km/s hız sınırı olan bir bölünmüş yolda, aracınızın ibresi 181 km/s'yi gösterirse 20.000 TL idari para cezası kesilecek ve ehliyetinize 30 gün süreyle el konulacak.)
EHLİYETE VEDA ETTİREN KURALLAR
Hız limitlerini ciddi oranlarda aşan sürücüler sadece maddi olarak değil, ehliyetlerinden de mahrum kalarak cezalandırılıyor. Yüksek süratli ihlaller (Şehir içinde 46 km/s, şehir dışında 51 km/s ve üzeri aşımlar) 1 yıl içinde 5 kez tekrarlanırsa, sürücü belgesi süresiz olarak geri alınacak.
Bu ihlaller sebebiyle belgesini kaybeden sürücülerin tekrar direksiyon başına geçebilmesi oldukça zorlaştırıldı. Ehliyetin iadesi için;
Kesilen idari para cezalarının tamamının eksiksiz ödenmesi,
Geri alma süresi bittikten sonra sürücünün Psiko-teknik değerlendirmeden geçmesi,
Psikiyatri uzmanı muayenesinden onay alınması şart koşuluyor.
Yani geçmiş sistemde hız sınırını yüzde 10-30 oranında aşanlara 2.719 TL, yüzde 30-50 arasında aşanlara 5.662 TL, yüzde 50 ve üzerinde aşanlara ise en fazla 11.629 TL ceza kesiliyordu.
Yeni kademeli sistemle beraber bazı ara limitlerde (örneğin şehir içi 76 km/s hızla yakalananlar için 11.629 TL yerine 8.000 TL gibi) düşüşler görünse de, üst limit cezalarında rekor bir artış yaşandı. Eski sistemde uygulanabilen en yüksek ceza 11.629 TL iken, yeni kanunla birlikte bu rakam 30.000 TL’ye fırladı. Böylece aşırı hız yapanlar, eski sisteme kıyasla 18.371 TL daha fazla ceza ödemekle karşı karşıya kalacak.