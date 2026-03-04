"Fabrikasyon kadayıfla dökme kadayıfın arasında yenirken dağ kadar fark olur"





Fabrikasyon ile el yapımı tel kadayıfın arasındaki farkı anlatan Hakan Güvez, "Yerken damak tadına bağlı bir şey. Yani bu bizim övmemiz ile olacak bir şey değil. Bunu yediğin zaman farkını anlarsın. Fabrikasyon kadayıfla dökme kadayıfın arasında yenirken dağ kadar fark olur. Lezzet açısından olur, şerbet emme açısından olur. Yani bu anlatmayla olmaz. Bunu yaptığın zaman yemekle bilirsin. Bu farkı ancak öyle bilirsin" şeklinde konuştu.