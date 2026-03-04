Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Piyasanın en ucuz tatlısı: 45 yıllık bakır tepside hazırlanıyor, baklava bin lira bu lezzet 180 lira

Piyasanın en ucuz tatlısı: 45 yıllık bakır tepside hazırlanıyor, baklava bin lira bu lezzet 180 lira

00:034/03/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Geleneksel yöntemlerle bakır tepside yapılan tel kadayıf, el yapımı kadayıfın fabrikasyon ürüne göre lezzet ve şerbet emme açısından farklılık gösterdiği belirtilirken, kilosu 180 liradan satışa sunuluyor.

Konya’da Ramazan ayında tatlı üretiminde yoğunluk yaşanırken, geleneksel yöntemlerle el işçiliğiyle bakır tepside hazırlanan tel kadayıf da ilgi görüyor. Üretimde yalnızca un ve su kullanılan tel kadayıfta herhangi bir katkı maddesine yer verilmiyor. 

Tel kadayıfın kilosu 180 liradan satışa sunulurken, ekonomik fiyatı nedeniyle vatandaşların en çok tercih ettiği tatlı çeşitleri arasında yer alıyor.

Ramazan’ın bereketiyle çalışmaya devam ettiklerini söyleyen kadayıf ustası Hakan Güvez, "Elimizden geldiğince işimizin başındayız, çalışmaya, dökmeye devam. Bizim malzememiz un ve su, başka hiçbir katkı maddemiz yok. Tamamen doğaldır, içinde hiçbir katlı maddesi olmaz. Bunlar dövme bakırdır. Yani evdeki sizin kullandığınız bakır sinilerden değil bunlar. Bu bakır ocağı 45 sene önce Kahramanmaraş’ta yaptırdık" dedi.


"Fabrikasyon kadayıfla dökme kadayıfın arasında yenirken dağ kadar fark olur"


Fabrikasyon ile el yapımı tel kadayıfın arasındaki farkı anlatan Hakan Güvez, "Yerken damak tadına bağlı bir şey. Yani bu bizim övmemiz ile olacak bir şey değil. Bunu yediğin zaman farkını anlarsın. Fabrikasyon kadayıfla dökme kadayıfın arasında yenirken dağ kadar fark olur. Lezzet açısından olur, şerbet emme açısından olur. Yani bu anlatmayla olmaz. Bunu yaptığın zaman yemekle bilirsin. Bu farkı ancak öyle bilirsin" şeklinde konuştu.

"Herkesin erişebileceği, parasıyla alabileceği bir tatlı türü"


Tel kadayıfın kilosunun 180 lira olduğunu belirten Hakan Güvez, "Bugün piyasanın en ucuz tatlısı. Bugün beğenmediğin baklavanın kilosu 700-800 lira olmuş. Fıstıklı, cevizli diyorlar, ayırıyorlar. Bak kilosuna kimisi 700 lira, kimisi 800 lira. Yani bugün bin liraya, bin 500 liraya kadar baklava var. Yani tepside tel kadayıfın 1 kilosundan 3 kilo, 3,5 kilo tatlı çıkar. Onun için bence en doğal, en ucuz, fakirin fukaranın yiyebileceği, herkesin erişebileceği, parasıyla alabileceği bir tatlı türü" diye konuştu.

Vatandaşlar da, tel kadayıfı sadece Ramazan ayında değil, sürekli severek tükettiklerini belirtti.


#Konya
#Kadayıf
#Tel kadayıf
#Tatlı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kira geliri olan milyonları ilgilendiriyor: Kira beyannamesi ne zaman verilir, nasıl hesaplanır? 2026 kira beyannamesi son tarih