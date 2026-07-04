Elektrikli otomobil pazarının son satış verileri açıklandı. Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobil modelleri belli oldu. Togg T10X en çok satanlar listesinde liderliğini korurken, Güney Koreli model ikinci sıraya yükselerek dikkat çekti. İşte Türkiye'nin en çok satan elektrikli otomobilleri...

1 /15 Türkiye'de elektrikli otomobil pazarı büyümeyi sürdürürken, son satış verileri rekabetin seyrini değiştirdi.

2 /15 Yerli otomobil Togg'un T10X modeli 2 bin 933 adetlik satışla zirvedeki yerini korudu. Listenin en dikkat çeken gelişmesi ise Güney Koreli KG Mobility'nin Torres EVX modeliyle ikinci sıraya yükselmesi oldu. Tesla Model Y ise 398 adet satışla ilk 10'un son sırasında yer aldı.

3 /15 Listenin sürprizi KG Mobility oldu

Haziran ayının en dikkat çeken modeli KG Mobility Torres EVX oldu. 1.658 adet satış rakamına ulaşan model, Togg'un iki modeli arasına girerek ikinci sıraya yerleşti. Bu performansıyla pazardaki rekabetin giderek arttığını bir kez daha gösterdi.

4 /15 Tesla ilk 10'un sonunda

Dünyanın en çok konuşulan elektrikli otomobil markalarından Tesla ise Türkiye pazarında bu ay beklentilerin gerisinde kaldı. Model Y, 398 adetlik satışla listenin 10. sırasında yer aldı.

5 /15 İşte Türkiye'nin en çok satan elektrikli otomobilleri...



6 /15 10) Tesla Model Y – 398

7 /15 9) Citroen C3 Aircross – 467 adet satıldı.

8 /15 8) BMW X1 – 541 adet satıldı.

9 /15 7) Kia Niro EV – 642 adet satıldı.

10 /15 6) Volvo EX30 – 742 adet satıldı.

11 /15 5) Opel Frontera Electric – 845 adet satıldı.



12 /15 4) MINI Countryman Electric – Bin 410 adet satıldı

13 /15 3) Togg T10F – Bin 570 adet satıldı.

14 /15 2) KG Mobility Torres EVX – Bin 658 adet satıldı.