TÜMOSAN'dan askeri motor hamlesi: Seri üretime denizden başlayacak

Motorların birkaç versiyonu bulunduğuna ve kara motoru versiyonuyla ilgili testleri büyük ölçüde tamamladıklarına işaret eden Gün, şöyle devam etti:





"Araç üstü entegrasyon ve araç üstü test kısımlarıyla ilgili önümüzdeki dönem yoğun bir faaliyet içerisinde olacağız. Tabii motorların prototipten seri üretime geçişi çokça ciddi bir aşama. TÜMOSAN olarak Özel Endüstri Bölgesi kapsamında yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde özellikle üretim hatlarımız, ve motor kafa-blok işlemeleri için yatırımlar yaptık. Özellikle robotik kafa işlemesi ki bu motorlara özel, büyük kapasiteli motorlara özel 'line boring' dediğimiz özel bir sistem kullanıyoruz, Türkiye'de söz konusu kabiliyete sahip tek üreticiyiz. Üretim hatlarının devreye alma çalışmalarında da ciddi aşama kaydettik. Şu anda yapmış olduğumuz değerlendirmelerde senelik bahsetmiş olduğumuz motordan ilk etapta 800, ihtiyaca bağlı olarak yıllık 1500 adet üretebilecek seviyede yatırımları ve devreye alma süreçlerini tamamladık."