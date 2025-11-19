10 metre yükseklikte çay keyfi: İki kardeşin hayali gerçek oldu! Atık malzemeden manzaralı ağaç ev yaptılar

"BİSİKLETLERLE DEKOR YAPTIK"





Hayallerini gerçekleştirdiklerini söyleyen Barış Benli, “Kardeşimle çocukluğumuzda hayalimiz bir ağaç ev yapmaktı. Eski evimizi yıkıp yerine bir ev yapınca onun kerestelerini biriktirip, daha önceden ayırmış olduğumuz keresteler ve atık malzemelerle değişik bir tasarım yapalım dedik. Musluklardan askılık, bisikletlerle dekor yaptık. Fabrikalardan çıkan hurda malzemeleri kullanarak böyle bir ağaç ev yapalım dedik, çok güzel de oldu. Hafta sonu arkadaşlar ve çocuklarımızla oturuyoruz. Daha çok çocuklarımız için bu evi yaptık. Onlar da alışsın, ahşap ev kültürü bilsinler” dedi.