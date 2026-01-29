2026’nın en çok konuşulacak 5 otomobili: İşte o modeller...

2) BMW 3 SERİES EV

BMW, popüler 3 Serisi ailesinin tamamen elektrikli versiyonlarını bu yıl tanıtmaya hazırlanıyor. Markanın elektrikli ürün gamına eklenecek iX3 SUV ve elektrikli 3 Serisi sedan modellerinin satışa çıkış tarihi ise henüz netlik kazanmadı; araçların bu yıl içinde ya da 2025’in başlarında pazara sunulması bekleniyor. Car and Driver’a göre, yeni elektrikli 3 Serisi modelleri yaklaşık 400 mil menzil sunarak segmentinde iddialı bir konum hedefliyor.