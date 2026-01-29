2026’nın en çok konuşulacak 5 otomobili: İşte o modeller...

ABD merkezli otomotiv dergisi, 2026 yılında pazara sunulması planlanan yeni nesil otomobilleri bir araya getirdi. Listede, elektrikli mobiliteye geçişte önemli bir adım olarak görülen Ferrari’nin ilk tamamen elektrikli modeli de bulunuyor. Performans ile dijital teknolojileri buluşturan bu modellerin, 2026 yılı itibarıyla yollarda olması bekleniyor.
Ünlü otomotiv yayını Car and Driver, 2026 yılında yollara çıkması beklenen ve otomobil tutkunlarının ilgisini çeken modelleri derledi.
İşte 2026 yılına damga vuracak 5 otomobil
1) RAM 1500 TRX
Ram’in efsanevi yüksek performanslı pickup modeli 1500 TRX, bu yıl otomobil sahnesine güçlü bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. V8 motorla donatılacak yeni TRX’in, 750 beygirin üzerinde güç üretmesi beklenirken, 2023 yılında üretimi sonlandırılan önceki versiyondan daha yüksek bir performans sunacağı belirtiliyor. Modelin, Ram’in performans odaklı kamyonet segmentindeki iddiasını yeniden ortaya koyması hedefleniyor.
2) BMW 3 SERİES EV
BMW, popüler 3 Serisi ailesinin tamamen elektrikli versiyonlarını bu yıl tanıtmaya hazırlanıyor. Markanın elektrikli ürün gamına eklenecek iX3 SUV ve elektrikli 3 Serisi sedan modellerinin satışa çıkış tarihi ise henüz netlik kazanmadı; araçların bu yıl içinde ya da 2025’in başlarında pazara sunulması bekleniyor. Car and Driver’a göre, yeni elektrikli 3 Serisi modelleri yaklaşık 400 mil menzil sunarak segmentinde iddialı bir konum hedefliyor.
3) RİVİAN R2
Rivian’ın daha küçük SUV modeli R2’nin bu yıl sonunda satışa sunulması bekleniyor.
R2’nin, yaklaşık 45 bin dolarlık başlangıç fiyatıyla, markanın halihazırda 70 bin doların üzerinde satılan modellerine göre daha erişilebilir bir alternatif sunması bekleniyor. Öte yandan tasarımıyla dikkat çeken R3 elektrikli crossover modeli şimdiden ilgi toplasa da, bu aracın pazara sunulmasının kısa vadede planlanmadığı belirtiliyor.
4) FERRARİ ELETTRİCA
Ferrari, bu yıl ilk elektrikli otomobili Elettrica’yı tanıtıyor. Markanın ilk tamamen elektrikli otomobilinin SUV formunda olması bekleniyor. Modelle ilgili teknik detayların büyük bölümü şimdilik gizli tutulurken, Ferrari’den yapılan açıklamada Elettrica’nın 0’dan 100 km/s hıza 2,5 saniyenin altında ulaşacağı doğrulandı. Bu performans verisi, markanın elektrikli dönemde de sportif karakterinden ödün vermeyeceğinin güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
5) SLATE TRUCK
Elektrikli pickup segmentine yeni bir oyuncu olarak katılmaya hazırlanan Slate Truck’un, 2026’nın sonlarına doğru satışa sunulması bekleniyor. Yaklaşık 27 bin dolarlık fiyat etiketiyle konumlandırılan modelin, ABD’de uygun fiyatlı elektrikli araç seçeneklerinden biri olması hedefleniyor. Aracın fiyatlandırma stratejisinin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın elektrikli otomobil teşviklerini kaldırmasından önce uygun fiyatlı olacağı öngörülüyordu.