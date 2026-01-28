Bunun ötesinde yine diğer çocuk cinayetlerinde, evlat kayıplarımızda olduğunun aynısı var; şu anda her ne kadar, bu mevzu nedeniyle pişmanlık gösterdiğini ifade eden bir profille karşı karşıya kalmış olsak da kendi fotoğraflarında yine silahlarla, koca koca palalarla çekilmiş fotoğraflar bilirkişi raporuna yansıdı. Dolayısıyla bu saf kötülük bizi evlatlarımızdan mahrum ediyor. Türk milletini, milletin geleceğini inşa edecek kuşaklarından mahrum ediyor. Artık neredeyse toplanacak bir delil kalmadı. Dolayısıyla Fatih evladın cinayeti dosyasında da sona geliyoruz. Umarım hak ettiği biçimde cezalandırılır" dedi.