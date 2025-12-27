Ankara'ya yılın ilk karı yağdı

Ankara'nın Çankaya ilçesinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından bina çatıları ve araçlar beyaz örtü ile kaplandı.
Ankara’nın Çankaya ilçesinin yüksek kesimlerinde, gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası bina çatıları ve park halindeki araçlar karla kaplandı.
Yer yer yoğunlaşan yağışın sabah saatlerine kadar aralıklarla devam ettiği görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, buzlanma riskine karşı sürücülerin temkinli olmasını ve bölgede yaşayan vatandaşların dikkatli davranmasını istedi.