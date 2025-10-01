Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ardahan
Ardahan'ın vahşi güzelliği: Yılkı atları dron ile görüntülendi

Ardahan'ın vahşi güzelliği: Yılkı atları dron ile görüntülendi

12:251/10/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Ardahan’ın eşsiz doğal güzellikleri içinde özgürce dolaşan yılkı atları, havadan dron görüntülendi.

Ardahan’ın geniş meraları, özellikle kış kış aylarında zorlu şartlara alışarak vahşi bir yaşam süren yılkı atlarına ev sahipliği yapıyor. Bu atlar, bölgenin simgelerinden biri haline gelmiş durumda.

Son günlerde, bölgeyi görüntülemek için yapılan bir çalışma sırasında, yılkı atlarının doğal ortamlarındaki hareketleri dron kameraları tarafından kaydedildi. 

Görüntülerde, metrelerce meralarda özgürce dalaşan, Kura Nehri’nin etrafında özgürce karınlarını doyuran renkleriyle görenleri büyüleyen yılkı atları yer alıyor.

Dron ile çekilen bu eşsiz görüntüler, aynı zamanda Ardahan’ın doğa turizmi potansiyeline de dikkat çekiyor. Bir süre meralarda karınlarını doyuran yılkı atları daha sonra gözlerden kayboldu. Yılkı atlarının Ardahan meralarında yiyecek aramaları dron ile kaydedildi.

#Ardahan
#Yılkı atı
#Mera
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı yapılacak iller ve branş dağılımı 2025 açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı