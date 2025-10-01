Ardahan'ın vahşi güzelliği: Yılkı atları dron ile görüntülendi

Dron ile çekilen bu eşsiz görüntüler, aynı zamanda Ardahan’ın doğa turizmi potansiyeline de dikkat çekiyor. Bir süre meralarda karınlarını doyuran yılkı atları daha sonra gözlerden kayboldu. Yılkı atlarının Ardahan meralarında yiyecek aramaları dron ile kaydedildi.