Ardahan'ın vahşi güzelliği: Yılkı atları dron ile görüntülendi

Ardahan’ın eşsiz doğal güzellikleri içinde özgürce dolaşan yılkı atları, havadan dron görüntülendi.
Ardahan’ın geniş meraları, özellikle kış kış aylarında zorlu şartlara alışarak vahşi bir yaşam süren yılkı atlarına ev sahipliği yapıyor. Bu atlar, bölgenin simgelerinden biri haline gelmiş durumda.
Son günlerde, bölgeyi görüntülemek için yapılan bir çalışma sırasında, yılkı atlarının doğal ortamlarındaki hareketleri dron kameraları tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, metrelerce meralarda özgürce dalaşan, Kura Nehri’nin etrafında özgürce karınlarını doyuran renkleriyle görenleri büyüleyen yılkı atları yer alıyor.
Dron ile çekilen bu eşsiz görüntüler, aynı zamanda Ardahan’ın doğa turizmi potansiyeline de dikkat çekiyor. Bir süre meralarda karınlarını doyuran yılkı atları daha sonra gözlerden kayboldu. Yılkı atlarının Ardahan meralarında yiyecek aramaları dron ile kaydedildi.