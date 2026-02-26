Yeni Şafak
Avcılar'da uyuşturucu imalathanesine operasyon: İki kişi gözaltına alındı

Avcılar'da 'Uyuşturucu imal ve ticareti' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında imalathane olarak kullanıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 kök hint keneviri ele geçirilirken, iki şüpheli gözaltına alındı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Denizköşkler Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında bir apartman dairesinde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığını tespit etti.

Bunun üzerine ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, dairenin bir kısmının uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

HİNT KENEVİRLERİ ELE GEÇİRİLDİ


Öte yandan, dairede uyuşturucu üretiminde kullanılan dişi hint kenevirlerinin ekili olduğu, bu bitkilerin büyümesi için ısıtma ve aydınlatma düzenekleri oluşturulduğu ortaya çıktı. 

 Operasyonda, imalathane olarak kullanılan dairede ekili şekilde toplam 17 kök hint keneviri ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

