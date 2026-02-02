"ADIM ATMAK İMKANSZDI"





Saraçoğlu, “Minibüsün sel sularına gömüldüğü anonsunu telsizimden duydum, ancak ekip arkadaşlarım destek verdikleri noktaları bırakamayacakları için olay yerine yalnız başıma gittim. Çevre yoluna adım atmak imkânsızdı, çünkü suyun boyu ve şiddeti buna asla izin vermeyecek boyuta gelmişti. Yol kenarındaki iş yerinde bir şezlong gördüm ve ilk müdahaleyi de onunla yaptım. Yaklaşık 20 kişiyi, suyla dolan minibüs içinden, olay yerinde bulunan vatandaşların desteğiyle sağlıklı bir şekilde çıkarmayı başardık” diye konuştu.