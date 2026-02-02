Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın
Aydın'da minibüs suya gömüldü: 20 yolcu kurtarıldı

Aydın'da minibüs suya gömüldü: 20 yolcu kurtarıldı

07:492/02/2026, Pazartesi
G: 2/02/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde üzerinde suya gömülen bir minibüste mahsur kalan 20 yolcu, AKUT personeli ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.


Kuşadası’nda etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, iş yerleri ve alışveriş merkezlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Saat 22.00 sıralarında ilçe merkezinde seyir halinde olan şehir içi yolcu minibüsü de Kuşadası Ticaret Odası önünde suya gömüldü.


Motoru arızalanan minibüs hareket edemezken bir süre sonra yağmur suyu içeriye dolmaya başladı. Yarısından fazlası suya gömülen ve içerisinde 20 kişinin bulunduğu minibüstekiler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.


Minibüste mahsur kalan yolculara çevredeki vatandaşlar ile olay yeri yakınında bulunan AKUT Kuşadası ekip lideri Tağmaç Saraçoğlu yardım eli uzattı. Yolcular, bir iş yerinden getirilen şezlong ve tahta kapıların yardımıyla yol kenarındaki bariyerlere çıkarıldı.

"ADIM ATMAK İMKANSZDI"


Saraçoğlu, “Minibüsün sel sularına gömüldüğü anonsunu telsizimden duydum, ancak ekip arkadaşlarım destek verdikleri noktaları bırakamayacakları için olay yerine yalnız başıma gittim. Çevre yoluna adım atmak imkânsızdı, çünkü suyun boyu ve şiddeti buna asla izin vermeyecek boyuta gelmişti. Yol kenarındaki iş yerinde bir şezlong gördüm ve ilk müdahaleyi de onunla yaptım. Yaklaşık 20 kişiyi, suyla dolan minibüs içinden, olay yerinde bulunan vatandaşların desteğiyle sağlıklı bir şekilde çıkarmayı başardık” diye konuştu.

#Aydın
#Kuşadası
#AKUT
#Tağmaç Saraçoğlu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
53 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Bugün (2 Şubat) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den il il güncel hava durumu raporu