Bakanlık ünlü temizlik markasını ifşa etti: Satışı yasaklandı, raflardan toplatılıyor

Türkiye genelinde yaygın olarak kullanılan bir temizlik ürünü hakkında dikkat çeken bir karar alındı. Ticaret Bakanlığı, yaptığı denetimler sonucunda halk sağlığını tehdit ettiği belirlenen ürünün satışını yasakladı ve piyasadan toplatılmasına hükmetti. İncelemelerde, söz konusu ürünün teknik mevzuata uygun olmadığı ve özellikle çocuklar için risk oluşturduğu tespit edildi.

1 /5 Ticaret Bakanlığı, denetimler sonucu güvenlik kriterlerini karşılamayan ürünleri tespit ederek kamuoyuna duyurmaya devam ediyor.

2 /5 Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS), tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini korumak adına gerçekleştirdiği denetimler sonucunda bir temizlik ürününün daha piyasada bulunmasını sakıncalı buldu. 29 Aralık tarihinde sisteme girilen kayıtlara göre, bir temizlik markasının ürününün mevzuata aykırı olduğu tespit edilerek yasaklama kararı alındı.

3 /5 Bakanlığın aldığı bu kararın gerekçesinde, Best markasına ait yağ çözücü ürününün ambalajındaki ciddi güvenlik eksiklikleri öne çıktı.

4 /5 Yapılan teknik incelemelerde, söz konusu yağ çözücünün kapağında çocukların açmasını zorlaştıracak emniyet kilidinin bulunmadığı belirlendi. Ayrıca, görme engelli vatandaşların tehlikeli kimyasalları ayırt etmesini sağlayan dokunsal uyarı işaretlerinin de ürün üzerinde yer almadığı rapor edildi.