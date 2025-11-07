Bartın'da dere yatağına devrilen motosikletin sürücüsünü itfaiye kurtardı

Bartın'da dere yatağına devrilen motosikletin sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yasin Ö. (38) idaresindeki 74 ABL 521 plakalı motosiklet, Çamaltı köyü mevkisinde yaklaşık 4 metrelik köprüden dere yatağına düştü.
Ayağından yaralanan Yasin Ö, kaskını yola fırlatarak yardım çağrısında bulundu.
Kaskı fark ederek duran sürücüler, derede mahsur kalan Yasin Ö'nün kurtarılması için ekiplere haber verdi.
Bunun üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından halat ve merdiven yardımıyla kurtarılan Yasin Ö, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.