Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Batı Şeria'da toprak soykırımı

Batı Şeria'da toprak soykırımı

04:0017/02/2026, الثلاثاء
G: 17/02/2026, الثلاثاء
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 17 Şubat 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 17 Şubat 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

2b dışındaki arazilere tapu çözüm

Eski orman alanları ve kullanım niteliğini yitiren Devlet Su İşleri arazilerindeki mülkiyet belirsizliği giderilecek adım atılıyor. Orman vasfını kaybetmiş ancak 2B arazisi de sayılmayan ama kayıtlarda hâlâ orman görünen arazilerdeki tapu sorunları da çözüme kavuşacak. AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmak üzere milletvekillerinin imzasına açıldı.

SDG entegrasyon sürecini sulandırıyor

Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinin ardından birliğin önündeki en büyük engel olarak görülen terör örgütü SDG liderleri bu tavırlarını sürdürüyor. Münih’te yapılan Güvenlik Konferansı’na Suriye heyeti içinde katılan SDG liderleri, dönüşte ağız değiştirerek ayrılıkçı taleplerine devam etti. Haseke’deki Arap aşiretler ise SDG’nin ihlallerine karşı hükümeti duruma el koymaya davet etti.

Aslan evinde avantaj peşinde

Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, son 16 play-off turu ilk maçında bugün sahasında İtalyan ekibi Juventus’u konuk edecek. Adını bir üst tura yazdırmak isteyen sarı-kırmızılılar, 25 Şubat’ta İtalya’da yapılacak rövanş için avantajlı bir skor almak istiyor.

#gündem
#manşet
#gazete
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Sakarya kura sonuçları canlı izle: 500 bin konut Sakarya kura çekimi ekranı