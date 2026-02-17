Batı Şeria'da toprak soykırımı

2b dışındaki arazilere tapu çözüm

Eski orman alanları ve kullanım niteliğini yitiren Devlet Su İşleri arazilerindeki mülkiyet belirsizliği giderilecek adım atılıyor. Orman vasfını kaybetmiş ancak 2B arazisi de sayılmayan ama kayıtlarda hâlâ orman görünen arazilerdeki tapu sorunları da çözüme kavuşacak. AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmak üzere milletvekillerinin imzasına açıldı.