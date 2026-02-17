Batı Şeria'da toprak soykırımı

Yeni Şafak Gazetesi'nin 17 Şubat 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
2b dışındaki arazilere tapu çözüm
Eski orman alanları ve kullanım niteliğini yitiren Devlet Su İşleri arazilerindeki mülkiyet belirsizliği giderilecek adım atılıyor. Orman vasfını kaybetmiş ancak 2B arazisi de sayılmayan ama kayıtlarda hâlâ orman görünen arazilerdeki tapu sorunları da çözüme kavuşacak. AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmak üzere milletvekillerinin imzasına açıldı.
SDG entegrasyon sürecini sulandırıyor
Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinin ardından birliğin önündeki en büyük engel olarak görülen terör örgütü SDG liderleri bu tavırlarını sürdürüyor. Münih’te yapılan Güvenlik Konferansı’na Suriye heyeti içinde katılan SDG liderleri, dönüşte ağız değiştirerek ayrılıkçı taleplerine devam etti. Haseke’deki Arap aşiretler ise SDG’nin ihlallerine karşı hükümeti duruma el koymaya davet etti.
Aslan evinde avantaj peşinde
Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, son 16 play-off turu ilk maçında bugün sahasında İtalyan ekibi Juventus’u konuk edecek. Adını bir üst tura yazdırmak isteyen sarı-kırmızılılar, 25 Şubat’ta İtalya’da yapılacak rövanş için avantajlı bir skor almak istiyor.