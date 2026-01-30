Yeni Şafak
Bektaş Yaylası’nda kar kalınlığı 2,5 metreyi buldu

Bektaş Yaylası’nda kar kalınlığı 2,5 metreyi buldu

23:3030/01/2026, Cuma
IHA
Giresun’un önemli turizm merkezlerinden 2 bin 300 rakımlı Bektaş Yaylası, etkili olan kar yağışından en fazla etkilenen bölgelerden biri oldu. Yaylada kar kalınlığı yer yer 2,5 metreye ulaşırken, evlerin çatılarına kadar yükselen kar kütleleri dikkat çekti.

Giresun genelinde geçtiğimiz hafta etkili olan yoğun kar yağışının ardından özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı ciddi seviyelere ulaştı. Şehrin en yüksek yaylalarından biri olan Bektaş Yaylası’nda kar kalınlığının yer yer 2,5 metreyi bulduğu bildirildi. Yayla merkezinde bazı evlerin neredeyse çatı seviyesine kadar kara gömüldüğü görüldü.


Kulakkaya ve Bektaş yaylalarının bağlantı yollarında ulaşımın sağlanabilmesi için Yavuzkemal Belde Belediyesi ekipleri tarafından yoğun bir çalışma yürütülüyor. Karla mücadele ekipleri, özellikle yaylada yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal da bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Önal yaptığı açıklamada, Bektaş Yaylası’na şu an için yalnızca Yavuzkemal Beldesi güzergahı üzerinden ulaşım sağlanabildiğini belirterek, "Bu nedenle en fazla kar yağışı da bu yaylamızda yaşanıyor. Diğer yaylalarımızda kar kalınlığı bir metreyi aşarken, Bektaş Yaylası’nda 2 metreyi geçmiş durumda. Yayla merkezinde dahi kar, evlerin çatılarına kadar yükseldi. Kulakkaya Yaylamızda olduğu gibi Bektaş Yaylamızda da kış şartlarında ulaşımın aksamaması için çalışmalarımız sürüyor. Şu anda Kulakkaya-Bektaş yolu ulaşıma açık. Diğer bağlantı yollarımızda da ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor" dedi.

