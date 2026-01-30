Bektaş Yaylası’nda kar kalınlığı 2,5 metreyi buldu

Önal yaptığı açıklamada, Bektaş Yaylası’na şu an için yalnızca Yavuzkemal Beldesi güzergahı üzerinden ulaşım sağlanabildiğini belirterek, "Bu nedenle en fazla kar yağışı da bu yaylamızda yaşanıyor. Diğer yaylalarımızda kar kalınlığı bir metreyi aşarken, Bektaş Yaylası’nda 2 metreyi geçmiş durumda. Yayla merkezinde dahi kar, evlerin çatılarına kadar yükseldi. Kulakkaya Yaylamızda olduğu gibi Bektaş Yaylamızda da kış şartlarında ulaşımın aksamaması için çalışmalarımız sürüyor. Şu anda Kulakkaya-Bektaş yolu ulaşıma açık. Diğer bağlantı yollarımızda da ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor" dedi.