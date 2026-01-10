Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bartın
Beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

22:3810/01/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber

Bartın'da beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü Caner G., ağır yaralandı.

Kaza, saat 19:30 sıralarında Bartın - İnkum yolu Gürgenpınarı mevkisinde medyada geldi. Caner G. yönetimindeki 74 ABV 091 plakalı otomobil, yan yoldan ana yola dönmek isteyen Emrah Y. (40) kontrolündeki 74 AAT 080 plakalı beton mikseriyle çarpıştı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye erlerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi.

 Yaralı Caner G., ambulans ile Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Beton mikseri sürücüsü Emrah Y.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

#Beton mikseri
#Bartın
#Trafik kazası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Malatya kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? 500 bin konut Malatya kura çekimine katılacak isimler belli oldu mu?