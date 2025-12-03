Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Beyoğlu’nda seyir halindeki ticari taksi alev alev yandı

Beyoğlu’nda seyir halindeki ticari taksi alev alev yandı

00:123/12/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Beyoğlu’nda seyir halindeki ticari taksinin motorunda yangın çıktı. Alevlere teslim olan takside bulunan şoför ve 3 yolcu son anda dışarı çıktı.

Yangın, saat 22.20 sıralarında Beyoğlu Refik Saydam Caddesi Taksim istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K. yönetimindeki 34 TFD 13 plakalı ticari taksinin, 3 yolcu ile seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı. 

Sürücü, aracı durdurup yolcuları indirdi. Yangın kısa sürede aracın motor bölümünü sardı.

 İlk müdahale çevredeki diğer sürücüler tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Polis ekipleri caddeyi tamamen trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri yaklaşık 40 dakika süren çalışmanın ardından yangını tamamen söndürdü.

Yanan taksi, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yangın sebebiyle aracın motorundan yola dökülen yağ, itfaiye ekiplerince temizlendi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


#Beyoğlu
#Yangın
#Taksi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSKİ baraj doluluk oranları açıklandı 3 Aralık 2025: İstanbul’da su seviyesi kritik eşiğin altında