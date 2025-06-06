Güneş saatinin çok erken dönemden itibaren örneklerinin görülebildiğini dile getiren Aslan, "Özellikle Roma ve Helenistik dönemde gelişerek bir ivme yakaladığını biliyoruz ancak Orta Çağ döneminde güneş saatleri ile ilgili gelişmelerin çok da ileri düzeye ulaşmadığı hatta Helenistik döneminin de gerisinde kaldığı görülmekte." ifadesini kullandı.