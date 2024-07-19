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Buca'daki orman yangını 2'nci gününde

07:49 - 19/07/2024 Cuma
Güncelleme: 09:44 - 19/07/2024 Cuma
AA

İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Söndürme çalışmalarına Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 5 helikopter de destek verdi.

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Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesinin de önüne geçildiği yangında günün ilk ışıklarıyla beraber hava araçları etkin mücadelesine yeniden başladı.

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Yangın, Buca ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde saat 13.15'te ormanlık alanda başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahaleye başladı.


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Öte yandan rüzgarın etkisiyle de geniş bir alana yayılan alevler sınırda bulunan Gaziemir ilçesine sıçradı. Gaziemir Sarnıç Mahallesi'nde alevlerin çevredeki evlere yaklaşması nedeniyle polis ve jandarma ekipleri vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Alevlerin evlere sıçramaması için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye araçlarıyla TOMA'larla yangın ile evler arasına set kuruldu. Güvenlik güçleri, alevlerin yakın olduğu Sarnıç Mahallesi Çamlık Caddesi üzerindeki evleri tahliye etmeye başladı.

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Yangına gece boyunca 4 gece görüşlü helikopterler havadan, itfaiye ekipleri, arazözler, su tankerleri ve kara ekipleri ile karadan müdahale yaptı. Günün ilk ışıkları ile beraber hava araçlarının yeniden etkin müdahalesiyle birlikte çalışmalar sürdürüldü. Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesinin son bulması ile birlikte vatandaşlar yeniden tahliye edildikleri evlere geri dönmeye başladı. Orman Genel Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığına ait helikopterler Sarnıç Göleti'nden su alarak alevlere boşalttı.


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#İzmir
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