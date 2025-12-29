MUŞ





Muş Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma riskinin devam etmesi nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.





Valilikten yapılan açıklamada, önceki gün başlayan yoğun kar yağışıyla birlikte buzlanma riskinin devam ettiği, elverişsiz hava şartlarının yarın da süreceğinin tahmin edildiği belirtildi. Bu kapsamda, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.