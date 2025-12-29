Yurdun bazı illerinde kar yağışı, don ve buzlanma etkisini sürdürüyor. İşte olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verilen iller...
MUŞ
Muş Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma riskinin devam etmesi nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, önceki gün başlayan yoğun kar yağışıyla birlikte buzlanma riskinin devam ettiği, elverişsiz hava şartlarının yarın da süreceğinin tahmin edildiği belirtildi. Bu kapsamda, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
KASTAMONU
Kastamonu’da kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle 12 ilçede tüm kademelerde, 5 ilçede de taşımalı eğitime Pazartesi günü ara verildi.
Merkez, Pınarbaşı, İhsangazi, Küre, Devrekani, Azdavay, Şenpazar, Seydiler, Ağlı, Doğanyurt, Araç, Daday ilçelerinde tüm kademelerdeki okullar tatil edilirken, Abana, Bozkurt ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildiği duyuruldu. İnebolu ilçesinde ise köy okullarında, taşıma yoluyla ilçe merkezine gelen öğrenciler ve pansiyonda kalırken evci izninde olan öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi. Cide ilçesinde de merkez mahalleler hariç, taşımalı eğitim gören öğrenciler için ve köy okullarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Çatalzeytin ilçesinde Çayağzı hariç taşımalı eğitime Pazartesi günü ara verildi.
BİTLİS
Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, kent genelinde yer yer yoğun ve kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi.
Hava sıcaklıklarının düşmesine bağlı buzlanma riskinin de bulunduğunun kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 29 Aralık 2025 Pazartesi günü Bitlis genelinde tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu olan anneler, hamile ve engelli çalışanlarımız ile kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz de idari izinli sayılacaktır. 24 saat esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli tedbirler alınacaktır."
YOZGAT
Yozgat Valiliği, kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle il merkezi ile birlikte 6 ilçede eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, Yozgat İl Merkezi ile Akdağmadeni, Çandır, Çayıralan, Saraykent, Sarıkaya ve Sorgun ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ve tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de 1 gün idari izinli sayılacağı açıklandı.
Yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez ve Yukarıda Belirtilen İlçelerimizde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kuran kursları, kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşler (özel eğitim kurumlarına ait kreşler ile yerel yönetimlere ait kreş, oyun ve eğitim evleri vb. hariç) 29 Aralık 2025 Pazartesi günü 1 süreyle eğitime ara verilmiştir. Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan (Jandarma, Emniyet, AFAD VB. ) kurumlardaki idari izin düzenlemesi ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır. Eğitim öğretime ara verilmeyen ilçelerimiz, meteorolojik verilere göre kendi kurullarınca karar alacaklardır" ifadelerine yer verildi.
BARTIN
Bartın'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime yarın, 1 gün süreyle ara verildi.
Bartın Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü resmî ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dâhil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir. Kamuoyuna önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.
VAN
Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi.
Yoğun kar, buzlanma ve sis nedeniyle yarın il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
HAKKARİ
Hakkari’de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Pazartesi günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre sabah saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının eksi derecelerde seyredeceği, saat 09.00’dan sonra kar yağışının başlayacağı, öğle saatlerinde ise etkisini artıracağı ve buzlanma riskinin yüksek olduğu belirtildi. Açıklamaya göre, vatandaşların ve öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan karar doğrultusunda; Hakkari il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri dahil) 29 Aralık 2025 Pazartesi günü eğitime ara verildi. Bazı kamu personeline idari izin, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan; hamile ve engelli personel, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan biri 1 gün süreyle idari izinli sayılacak. Valilik açıklamasında, sağlık hizmetlerinde görev yapan personel ile jandarma, emniyet, AFAD gibi sahada acil görev üstlenen kurumlarda çalışan personelin idari izin durumlarının, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde ilgili kurum amirlerince planlanacağı ifade edildi.
MARDİN
Mardin Valiliği kent genelinde beklenen kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde beklenen kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı, başta ulaşım olmak üzere vatandaşların olumsuzluk yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi. Açıklamada, “Meteorolojik değerlendirmelere göre, kar yağışı ve soğuk hava koşullarının il genelinde etkili olması beklenmektedir. Bu kapsamda, 29.12.2025 Pazartesi günü Mardin genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel, kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile hamile personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
Vali Tuncay Akkoyun da sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili Öğrencilerimiz, Okullarımıza güvenli ulaşımınız ile ilgili oluşabilecek olumsuzlukları engellemek için 29/12/2025 Pazartesi günü 1 gün süre ile Eğitim-Öğretime ara verdik. Ekran başında az vakit geçirerek, güzel oyunlar oynayarak değerlendirin. Sizleri çok seviyoruz” ifadelerini kullandı.
AĞRI
Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki köyler ile taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim kapsamında eğitim gören öğrenciler ile köy okullarında görevli öğretmenler için eğitim ve öğretime pazartesi günü ara verildiği kaydedildi.
KIRŞEHİR
Kırşehir’de etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Kırşehir’de olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kırşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 29 Aralık Pazartesi günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
ÇANKIRI
Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçede eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir alındığı belirtildi.
Bu nedenle Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerindeki tüm kademe ve türdeki okullarda yarın eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği vurgulanan açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu ana sınıfına devam eden ebeveynlerin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, Eldivan, Kurşunlu, Korgun ve Ilgaz ilçelerinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
SİNOP
Sinop’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası oluşan buzlanma ve don riski nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarının ulaşımda risk oluşturabileceği değerlendirilerek 29 Aralık 2025 Pazartesi günü Ayancık ve Durağan ilçelerinde taşımalı eğitimin tamamen durdurulduğu bildirildi. Merkez ilçe ile birlikte Erfelek, Gerze ve Türkeli’nin bazı bölgelerinde ise taşımalı eğitime kısmi olarak ara verildi. Boyabat, Dikmen ve Saraydüzü ilçelerinde eğitim öğretimin normal şekilde devam edeceği ifade edildi.
Valilik açıklamasında ayrıca, taşımalı eğitime ara verilen ilçe ve köylerde görev yapan hamile ve engelli kamu görevlilerinin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
BİNGÖL
Bingöl genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Kiğı ve Adaklı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.
Kiğı Kaymakamlığı ve Adaklı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek riskler nedeniyle tedbir amaçlı karar alındığı aktarıldı. Buna göre, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü ilçelerdeki her seviyedeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.
ŞANLIURFA
Şanlıurfa Valiliği, bugün beklenen kar yağışı ve muhtemel buzlanma nedeniyle Halfeti ve Birecik ilçeleri hariç il genelindeki okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde yarın erken saatlerden itibaren beklenen kar yağışı ile soğuk hava dolayısıyla oluşacak don ve buzlanmanın özellikle ulaşımda yol açacağı olumsuzluklar göz önüne alınarak; Birecik ve Halfeti dışında bütün ilçelerimizdeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 29 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.
SİİRT
Siirt'in Eruh ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Kaymakamlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, köy yollarında görülen aşırı buzlanma nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla taşımalı eğitime 29 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
BİLECİK
Bilecik’in Pazaryeri İlçesi’nde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Pazaryeri İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; ilçe merkezi hariç, taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören öğrenciler için okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Kararın ulaşımda yaşanabilecek riskler ve öğrencilerin güvenliği göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi. İlçe merkezinde bulunan okullarda ise eğitim-öğretimin normal seyrinde devam edeceği bildirildi. Yetkililer, vatandaşların ve öğrencilerin resmi duyuruları takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.
AKSARAY
Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yağan kar yağışı ile birlikte oluşması muhtemel tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle kent genelinde tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 29 Aralık'ta eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
AFYONKARAHİSAR
Afyonkarahisar Valiliğin’den yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.
Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden alınan verilere göre ilimizde gece yarısından itibaren etkili olabilecek don ve buzlanmanın özellikle köy yolları ve ulaşım hatlarında yol açacağı olumsuz etkiler dikkate alınarak, il genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim-öğretim faaliyetlerine 29 Aralık 2025 Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Taşımalı eğitim dışındaki öğrencilerimiz için okullarımızda eğitim süreci devam edecektir.
İl genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli kamu personelimiz 29 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır" ifadelerine yer verildi.
ORDU
Ordu'nun Akkuş ve Çaybaşı ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.
Akkuş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde etkili olan kar yağışı, don ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Çaybaşı Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise İlküvez İlk ve Ortaokulu, İlküvez İmam Hatip Ortaokulu, İlküvez Çok Programlı Anadolu Lisesi, Taşkesiği İlk ve Ortaokulu, Göksu İlk ve Ortaokulu, Şehit İslam Çubuk İlk ve Ortaokulu ile Çakıllı İlkokulu'nda eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi.
TOKAT
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.
Buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçede bugün eğitime ara verildi.
Sulusaray ilçesinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.
Buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçede taşımalı eğitime bugün ara verildi.
ŞIRNAK
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı aktarıldı.
ELAZIĞ
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.
Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Değerli öğrenciler olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezimizde eğitime 29 Aralık itibarıyla bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli personelimiz de idari izinli sayılacaktır. İlçelerimiz için kaymakamlıklar duyuru yapacaklar. Gününüzü iyi bir şekilde değerlendirmenizi dilerim."