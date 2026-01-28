Bursa'da üç katlı binanın çatısı yandı

Yangın, saat 22.30 sıralarında Akhisar Mahallesi 163. Sokak’taki 3 katlı apartmanın çatısında çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiği fark eden çevre sakinlerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.