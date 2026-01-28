Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Bursa'da üç katlı binanın çatısı yandı

Bursa'da üç katlı binanın çatısı yandı

00:4428/01/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üç katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Akhisar Mahallesi 163. Sokak’taki 3 katlı apartmanın çatısında çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiği fark eden çevre sakinlerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, apartmanın çatısında hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

#Bursa
#Çatı
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed ocak 2026 faiz kararı öncesi piyasa beklentileri ne yönde?