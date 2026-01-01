Yeni Şafak
Büyük Gazze Yürüyüşü'ne erken saatlerde akın başladı

07:481/01/2026, Perşembe
DHA
İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu çatısı altında, Filistin'deki katliama "dur" demek amacıyla İstanbul'da düzenlenecek yürüyüşe katılacak olanlar toplanmaya başladı. Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek amacıyla düzenlenecek 'Büyük Gazze Yürüyüşü' için sabahın erken saatlerinde yoğunluk oluşmaya başladı.

Yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun (STK) katılımıyla, Galata Köprüsü'nde "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla düzenlenecek yürüyüş için vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye camileri ve Eminönü Yeni Cami'de sabah namazı öncesi bir araya geldi.

Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek amacıyla düzenlenecek, 'Büyük Gazze Yürüyüşü'ne saatler kala yoğun güvenlik önlemi alındı.

Yürüyüşe katılanlar erken saatlerde miting alanına gelmeye başladı.

Sabah namazı sonrası Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii, Yeni Camii ve Süleymaniye Camii'nden kortejler hareket etti.

Soğuk havaya rağmen katılımın yoğun olduğu, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Sultanahmet Meydanı’nda katılımcılara sıcak ikramlarda bulunuldu.

Kortej, Galata Köprüsü'ne ulaşmak üzere tramvay yolu istikametinde yürüyüşle miting alanında son bulacak.

