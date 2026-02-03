Cani kocanın 'kaza' oyunu: Eşi dövüp kaza süsü verdi! 46 yaşındaki kadın 54 gündür yoğun bakımda

ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNMÜŞ





Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, Mehmet B.'nin çıkan tartışma sırasında eşini tekme, tokat ve sopayla dövdüğü ve öldüğünü düşündüğü, olayı gizlemek amacıyla eşini otomobile bindirerek kırsal alana götürdüğü ve aracı bilerek tarlaya sürerek kaza gibi göstermeye çalıştığı saptandı.





Gözaltına alınan Mehmet B., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.