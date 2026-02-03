Cani kocanın 'kaza' oyunu: Eşi dövüp kaza süsü verdi! 46 yaşındaki kadın 54 gündür yoğun bakımda

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde eşi Mehmet B.’ın (47) dövüp, öldüğünü düşünerek bindirdiği otomobili tarlaya sürüp olayı kaza gibi göstermeye çalıştığı Halime B.(46), yoğun bakımda 54 gündür yaşam mücadelesi veriyor.
Olay, 11 Aralık 2025’te Akçakale’ye bağlı Arıcan Mahallesi’nde meydana geldi. 34 LS 4241 plakalı otomobilin tarlaya uçtuğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta Halime B.'yi baygın halde buldu. Vücudunda çok sayıda morluk ve kırık tespit edilen Halime B., ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Otomobili kullanan eşi Mehmet B.’nin kazada yara almamasını şüpheli bulan jandarma ekipleri, inceleme başlattı. Halime B.'nin yaralarının trafik kazasıyla uyumlu olmadığı, şiddetli darp sonucu oluştuğu tespit edildi.
ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNMÜŞ
Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, Mehmet B.'nin çıkan tartışma sırasında eşini tekme, tokat ve sopayla dövdüğü ve öldüğünü düşündüğü, olayı gizlemek amacıyla eşini otomobile bindirerek kırsal alana götürdüğü ve aracı bilerek tarlaya sürerek kaza gibi göstermeye çalıştığı saptandı.
Gözaltına alınan Mehmet B., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MAKİNEYE BAĞLI YAŞAM MÜCADELESİ
Vücudunun büyük bölümünde ezikler bulunan ve boynu kırılan 6 çocuk annesi Halime B.'nin 54 gündür yoğun bakımda, solunum cihazına bağlı olarak tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.