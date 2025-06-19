CHP’li Buca Belediyesi'nde grev krizi: Biriken atıklar kaldırım ve yollara taştı, vatandaş isyan etti

Mehmet Ekin de yaşadığı Akdoğan Caddesi'ndeki Sağlıklı Yaşam Parkı'nda biriken çöplere dikkati çekerek, "Çocuklar bu parkta oyun oynuyor ve şu anda çok çirkin bir görüntü var, rahatsızız. İşçilerin haklarını da saygılıyız. Belediye ile işçilerin arasında anlaşmanın sağlanmasını istiyoruz." dedi.







