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CHP’li Buca Belediyesi'nde grev krizi: Biriken atıklar kaldırım ve yollara taştı, vatandaş isyan etti

CHP’li Buca Belediyesi'nde grev krizi: Biriken atıklar kaldırım ve yollara taştı, vatandaş isyan etti

23:2019/06/2025, Perşembe
AA
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İzmir'in Buca ilçesinde belediye işçilerinin grevi nedeniyle biriken çöp yığınları ve kötü koku tepkiye neden oldu.

Buca Belediyesinde çalışan 1763 işçi, düzenli maaş alamadıkları ve biriken alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle dün iş bırakma kararı aldı.


Grev sonrası çöplerin toplanmaması nedeniyle bazı sokaklarda çöp yığınları oluştu.

Biriken çöplerin kaldırım ve yollara taştığı görüldü.

Yaşanan duruma tepki gösteren vatandaşlardan Mustafa Hacıoğlu, AA muhabirine, ilçenin birçok bölgesinde çöplerin biriktiğini söyledi.


Hacıoğlu, "Madem çöpler toplanmayacaktı, biz niçin katı atık bedeli ödüyoruz? Mağdur olan biz miyiz, işçiler mi? Bu sıcakta çektiğimiz eziyete yazık değil mi?" ifadesini kullandı.

Mehmet Ekin de yaşadığı Akdoğan Caddesi'ndeki Sağlıklı Yaşam Parkı'nda biriken çöplere dikkati çekerek, "Çocuklar bu parkta oyun oynuyor ve şu anda çok çirkin bir görüntü var, rahatsızız. İşçilerin haklarını da saygılıyız. Belediye ile işçilerin arasında anlaşmanın sağlanmasını istiyoruz." dedi.



Parka annesiyle oyun oynamaya gelen 11 yaşındaki Şehmuz Sayan ise çöp kokusundan rahatsız olduklarını, çöplerin toplanmasını ve temiz bir ortamda zaman geçirmek istediklerini ifade etti.



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