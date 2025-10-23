Yeni Şafak
Çorum’da otomobille çarpışan motosiklet otobüs durağına daldı: Bir kişi yaralandı

00:1823/10/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Çorum’da otomobille çarpışan motosiklet savrularak otobüs durağına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Ç. idaresindeki 06 FV 0853 plakalı otomobil ile Mehmet C.A. yönetimindeki 06 CLJ 082 plakalı motosiklet çarpıştı. 

Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan motosiklet ve sürücüsü, yol kenarındaki otobüs durağına çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

