Dönüm noktası Ertan Yıldız'ın itirafçı olması

Dönüm noktası Ertan Yıldız'ın itirafçı olması

25/11/2025, Salı
G: 25/11/2025, Salı
Tasarruf et indirimli tarifede kal mesajı

Devlet desteğiyle indirimli elektrik kullanma sınırı yıllık 5 bin kilovatsaatten 4 bin kilovatsaate düşürüldü. Yüksek tüketim miktarına sahip elektrik abonelerine 'Tasarruf et, indirimli tarifede kal' mesajı gönderilmeye başlandı. 1 Ocak’tan itibaren devreye alınacak uygulama kapsamında konutlarda aylık 984 TL ve üzerinde elektrik tüketimi olanlar artık destekten faydalanamayacak. Düzenleme 43 milyon elektrik abonesinin yüzde 6’sını doğrudan etkileyecek.


Dönüm noktası Ertan Yıldız’ın itirafçı olması

İBB’deki yolsuzluklardan çete, casusluk ve bahis operasyonlarına kadar birçok kritik soruşturmaya öncülük eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Yeni Şafak’a konuştu. Gürlek, “İBB’nin gölge başkanı” olarak anılan Ertan Yıldız’ın itirafçı olmasının yolsuzluk soruşturmasında dönüm noktası olduğunu söyledi.


Gol düellosu Fırtına'nın

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor deplasmanda gol düellosu şeklinde geçen maçta Başakşehir'i 90+11'de Muçi'nin attığı golle mağlup etti. 1 kırmızı kartın çıktığı ve 7 golün atıldığı maçta bordo-mavililer, Muçi (2), Augusto ve Onuachu ile galibiyete uzandı.

