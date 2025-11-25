Dönüm noktası Ertan Yıldız’ın itirafçı olması

İBB’deki yolsuzluklardan çete, casusluk ve bahis operasyonlarına kadar birçok kritik soruşturmaya öncülük eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Yeni Şafak’a konuştu. Gürlek, “İBB’nin gölge başkanı” olarak anılan Ertan Yıldız’ın itirafçı olmasının yolsuzluk soruşturmasında dönüm noktası olduğunu söyledi.



