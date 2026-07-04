Döviz artmadı enflasyon düştü

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 4 Temmuz 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Kur yerinde saydı enflasyon geriledi
Enflasyon haziranda aylık yüzde 0,99 artarken, yıllık bazda da yüzde 32,11 seviyesine geriledi. Beklenti altında gerçekleşen veriler, döviz kurlarında uzun süredir devam eden durağanlığın piyasaları rahatlattığını ve enflasyonla mücadeleye destek verdiğini gösteriyor. Nitekim, dolar ve avronun Türk Lirası karşısındaki performansı incelendiğinde yatırımcısına reel anlamda kaybettirdiği net şekilde anlaşılıyor. Bireysel döviz ticaretinden elde edilen yüksek kazançlara getirilecek adil bir vergi düzenlemesi, paranın yeniden üretime akmasını sağlayarak enflasyonu çok daha hızlı adımlarla aşağı çekeceği gibi faizi de düşürecektir.
Aslan'a gençlik aşısı
Galatasaray, yeni sezon öncesi orta saha rotasyonunu genç isimlerle güçlendirmeyi hedeflfliyor. Sarı-kırmızılıların transfer listesinde Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu ile Midtjylland’ın çok yönlü futbolcusu Ousmane Diao’nun yer aldığı öne sürüldü.