Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in acı günü: Babası toprağa verildi

Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in acı günü: Babası toprağa verildi

18:2825/10/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in babası AK Parti Karabük Milletvekili ve aynı zamanda AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Cem Şahin’in dedesi Abdullah Şahin (97) Ekincik köyünde toprağa verildi.

Bir süredir hastanede ileri yaşa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören Abdullah Şahin, dün oğlu Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin’in evinde hayatını kaybetmişti. 

Şahin için Ovacık ilçesine bağlı Ekincik köyünde tören düzenlendi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şahin’in naaşı aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Şahin’in yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, eski meclis başkanı İsmet Yılmaz, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

#Mehmet Ali Şahin
#Baba
#Ölüm
#Karabük
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
POMEM başvuruları ne zaman, başladı mı, POMEM başvuru kılavuzu yayınlandı mı?