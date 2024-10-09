Fatih'te cenaze namazında şoke eden olay: Tabuttan sesler gelmeye başladı

Olay, bugün öğle saatlerinde Ayvansaray Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 80 yaşındaki Halit Bayşu hayatını kaybetti diye Ayvansaray Hacı İlyas Yatağan Camii'nde cenaze namazı kılınacaktı. Namaz için yapılan hazırlık sırasında tabuttan sesler gelmeye başladı.