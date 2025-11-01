Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa
Geçen yıl tankerlerle taşınan su ile kurtarılan Sülüklü Göl bu yıl tamamen kurudu

Geçen yıl tankerlerle taşınan su ile kurtarılan Sülüklü Göl bu yıl tamamen kurudu

10:021/11/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber

Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı'nın eteklerinde yer alan, geçen yıl tankerlerle taşınan su ile kurtarılan Sülüklü Göl, bu kez tamamen kurudu.

Manisa'da 1517 rakımlık Spil Dağı Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan 600 metre yükseklikteki Sülüklü Göl'de su seviyesi, geçen yıl yağışların yetersiz olması ve kuraklık nedeniyle düştü.

 Türkiye'nin doğal gölleri arasında bulunan ve doğal güzelliği ile hayran bırakan göle, kurumaması için tankerlerle su taşındı.



Taşıma suyuyla yeniden can bulan göl, bu yıl beklenen yağışların gelmemesi nedeniyle tamamen kurudu.

Gölün tabanında büyük çatlaklıklar oluştu. Gölün son hali görüntülendi.









#manisa
#spil dağı
#park
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
PAPARA KAPANMA SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Papara'da son durum nedir? Papara kapandı mı?