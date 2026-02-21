Yeni Şafak
Gökyüzündeki bağımsızlığımızın simgesi: Milli muharip uçak KAAN iki yaşında

12:4821/02/2026, Cumartesi
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve üstün özellikleri bulunan 5'inci nesil savaş uçağı KAAN'ın ilk uçuşunun üzerinden 2 yıl geçti. TUSAŞ, KAAN'ın ilk uçuşunun 2'nci yıl dönümü dolayısıyla sanal medya hesabından klip paylaştı. Klipte, milli muharip uçak KAAN'ın geliştirilen 3 prototipi yan yana yer aldı.

TUSAŞ'ın sanal medya hesabından paylaşılan video klipte, "Bir milletin azmi, inancı, gücü ve iradesi o gün gökyüzüyle buluştu. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, gökyüzündeki bağımsızlığımızın simgesi milli muharip uçağımız KAAN, iki yıl önce bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirerek tarihimize altın harflerle yazıldı. Nuri Demirağ'ların, Vecihi Hürkuş'ların hayali; milletimizin duasıyla vücut bulan KAAN, kendi kanatlarımızla geleceğe yürüyüşümüzün en güçlü ilanıdır. Ülkemiz ve aziz milletimiz adına gururla ve onurla, KAAN’ın teslimatı için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

İlk uçuşunu 21 Şubat 2024'te gerçekleştiren ve 13 dakika havada kalan milli muharip uçak KAAN, bu uçuşta 8 bin feet irtifaya çıkarak 230 knot hıza ulaştı. KAAN, ikinci test uçuşunu ise 6 Mayıs 2024'te gerçekleştirdi ve 14 dakika havada kaldı. KAAN, bu uçuşta 10 bin feet irtifaya ve 230 knot hıza ulaştı. 

KAAN üstün hava hakimiyetini; yeni silahlarla arttırılmış havadan havaya muharebe menzili, yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve tam vuruş, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü ile sağlıyor. 

5'inci nesil çok rollü savaş uçağı KAAN hem hava-hava hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlıyor. TUSAŞ'ın güçlü ve atik platformu KAAN; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile 'savaşçı' olarak dikkat çekiyor. 

