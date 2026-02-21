TUSAŞ'ın sanal medya hesabından paylaşılan video klipte, "Bir milletin azmi, inancı, gücü ve iradesi o gün gökyüzüyle buluştu. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, gökyüzündeki bağımsızlığımızın simgesi milli muharip uçağımız KAAN, iki yıl önce bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirerek tarihimize altın harflerle yazıldı. Nuri Demirağ'ların, Vecihi Hürkuş'ların hayali; milletimizin duasıyla vücut bulan KAAN, kendi kanatlarımızla geleceğe yürüyüşümüzün en güçlü ilanıdır. Ülkemiz ve aziz milletimiz adına gururla ve onurla, KAAN’ın teslimatı için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı.