Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul ve Ankara'ya yağmur geliyor: Kavurucu sıcaklara mola

Hafta sonu yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu ve yağışlı hava bekleniyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde hafta sonu yağış bekleniyor.

1 /6 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin, açıklamalarda bulundu.

Özdemirci, hafta sonu yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceğini bildirdi.

2 /6 Cumartesi günü Trakya'da ve Doğu Karadeniz kıyıları Ordu, Giresun etrafı ve ilçelerinde mevsimsel yağışların beklendiğini aktaran Özdemirci, diğer bölgelerde ise az bulutlu açık havanın hakim olacağını söyledi.

3 /6 Pazar günü ise yağış alacak bölgelerin artacağı bilgisini veren Özdemirci, "Marmara'nın kuzey ve doğusunda, Batı ve Orta Karadeniz'de, Doğu Karadeniz kıyılarında, İç Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Yağışlar, yine Batı Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacak." dedi.

4 /6 Özdemirci, yeni haftada da yurt genelinde yağışların görüleceğini ifade etti.

5 /6 İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?

Cumartesi günü İstanbul'da parçalı az bulutlu havanın hakim olacağını anlatan Özdemirci, hava sıcaklıklarının İstanbul'da 32, Ankara'da az bulutlu 34 ve İzmir'de az bulutlu 38 derece olacağını kaydetti.