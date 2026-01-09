Halep’te ilk aşama tamam

Trump'ın hedefi petrol imparatorluğu

Donald Trump yönetimi, Kanada ve Venezuela’yı kapsayan yeni enerji doktriniyle dünya petrol arzının yüzde 40’ına hükmederek küresel piyasalarda mutlak hakimiyet kurmayı amaçlıyor. Batı Yarımküre’deki devasa rezervleri tek merkezde birleştiren Donroe Doktrini, Rusya ve Çin’in bölgedeki etkisini sona erdirmeyi hedef olarak tayin ederken, ABD'yi dünyanın rakipsiz petrol imparatoru konumuna taşımayı öngörüyor. Ancak agresif genişleme politikası enerjide küresel fiyat savaşı ya da tedarik krizine neden olabilir.