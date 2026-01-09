Yeni Şafak
Halep'te ilk aşama tamam

Halep'te ilk aşama tamam

9/01/2026, Cuma
G: 9/01/2026, Cuma
Yeni Şafak Gazetesi'nin 9 Ocak 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 9 Ocak 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Trump'ın hedefi petrol imparatorluğu

Donald Trump yönetimi, Kanada ve Venezuela’yı kapsayan yeni enerji doktriniyle dünya petrol arzının yüzde 40’ına hükmederek küresel piyasalarda mutlak hakimiyet kurmayı amaçlıyor. Batı Yarımküre’deki devasa rezervleri tek merkezde birleştiren Donroe Doktrini, Rusya ve Çin’in bölgedeki etkisini sona erdirmeyi hedef olarak tayin ederken, ABD'yi dünyanın rakipsiz petrol imparatoru konumuna taşımayı öngörüyor. Ancak agresif genişleme politikası enerjide küresel fiyat savaşı ya da tedarik krizine neden olabilir.

Halep’te ilk aşama tamam

Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü PKK/SDG’nin işgali altındaki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde yaşayan 140 bin sivili tahliye ettikten sonra dün düğmeye bastı. Güney, batı ve kuzey yönlerinden Eşrefiyye Mahallesi'ne giren ordu, nokta operasyonlarla etkisiz hâle getirildi. Mahalle birkaç saat içinde kontrol altına alındı. Şeyh Maksud Mahallesi'nde de önemli ilerleme sağlandı.

Guendouzi Fenerbahçe'de

Ara transfere hızlı giren Fenerbahçe, Musaba’dan sonra ikinci hamlesini İtalyan ekibi Lazio’nun Fransız orta sahası Guendouzi ile gerçekleştirdi. Dün İstanbul’a inen 26 yaşındaki oyuncunun, yarın G.Saray’la yapılacak Süper Kupa fifinalinde kadroda olması bekleniyor.

